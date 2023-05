Heidy Juárez: Comisión de Ética verá este lunes caso de congresista por recorte de sueldos

La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes los expedientes contra la parlamentaria Heidy Juárez (Podemos Perú) por el presunto caso de recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho. Este será el único punto en agenda del grupo, previa aprobación de un acta de la sesión pasada y una sumilla de documentos recibidos.

De acuerdo con el semanario Hildebrant en sus Trece la congresista habría realizado supuestos cobros ilegales y obligado a realizar donaciones extraordinarias a cuatro extrabajadores, quienes testimoniaron los hechos. Según el semanario, estas personas formaban parte de la Comisión Especial de Cambio Climático y señalaron que el dinero se daba a través el asesor de su despacho, Miguel Chafloque.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por este hecho a Heidy Juárez, al igual que a las legisladoras Katy Ugarte, María Acuña y María Cordero por denuncias similares.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) alcanzó a la Comisión Permanente el informe de calificación de la denuncia constitucional contra Juárez planteada por el ciudadano José Alvarado y asumida por la parlamentaria María del Carmen Alva (Acción Popular). En ella se indica que la legisladora habría incurrido en delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.

Rechaza acusaciones

La congresista Heidy Juárez consideró injusta que se le considere como una parlamentaria "mocha sueldo" y que es víctima de una persecución política, pues ha negado en varias oportunidades que haya recortado salarios a cuatro trabajadores de su despacho. En ese sentido, aseguró que estas personas siguen sin presentarse a declarar por su denuncia.

"La población se está dando cuenta que esto es una persecución política. Yo puedo establecer que desde un primer momento di la cara, yo no me he escondido, he negado rotundamente los hechos que se señalaron. Hay un informe en la Comisión de Ética que todo está en suposiciones", manifestó en el programa Sin vueltas de RPP.

Heidy Juárez señaló que se está dando un proceso exprés en su contra, porque en días han sesionado rápido su caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando hay otras denuncias importantes en el Congreso.

"Estoy defendiéndome al máximo, porque yo lo que digo es que acá hay una persecución política. Qué casualidad de que el abogado que denuncia ante la SAC defiende a un representante del coordinador regional de mi expartido. Hay mucha relación, todo esto tiene un trasfondo político por hechos que no he cometido", sostuvo.