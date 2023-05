Heidy Juárez sobre denuncia en su contra: “Hay persecución por hechos que yo no he cometido”

La congresista Heidy Juárez consideró injusta que se le considere como una parlamentaria "mocha sueldo" y que es víctima de una persecución política, pues ha negado en varias oportunidades que haya recortado salarios a cuatro trabajadores de su despacho. En

ese sentido, aseguró que estas personas siguen sin presentarse a declarar por su denuncia.

"La población se está dando cuenta que esto es una persecución política. Yo puedo establecer que desde un primer momento di la cara, yo no me he escondido, he negado rotundamente los hechos que se señalaron. Hay un informe en la Comisión de Ética que todo está en suposiciones", manifestó en el programa Sin vueltas de RPP.

Heidy Juárez señaló, además, que se está dando un proceso express en su contra, porque en días han sesionado rápido su caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando hay otras denuncias importantes en el Congreso.

"Estoy defendiendome al máximo, porque yo lo que digo es que acá hay una persecución política. Que casualidad de que el abogado que denuncia ante la SAC defiende a un representante del coordinador regional de mi expartido. Hay mucha relación, todo esto tiene un transfondo político por hechos que no he cometido", sostuvo.

Según Hildebrandt en sus trece, los sueldos de cuatro trabajadores del despacho de la parlamentaria Heidy Juárez eran recortados y entregados a un intermediario.

El semanario reveló también que cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo, Heidy Juárez, exigió pagos a través el asesor de su despacho Miguel Chafloque.

Chafloque les exigía pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1 000, los cuales provenían de sus sueldos como trabajadores de la comisión especial.

Amplía plazo de investigación

La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que investigue y elabore un informe final sobre la denuncia que pesa contra la parlamentaria Heidy Juárez por un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, se tomó esta decisión en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.

“El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, precisa el reglamento.