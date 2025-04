Heidy Juárez sobre eliminación de Wasi Mikuna: "Definitivamente no es la solución"

La parlamentaria cuestionó al Midis por decidir la desaparición del programa social porque considera que esto perjudicaría más la alimentación de los menores.

La congresista Heydi Juárez, de la bancada Podemos, manifestó este viernes que no está de acuerdo con el anuncio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de eliminar el programa Wasi Mikuna. En su opinión, se trata de una mala decisión porque estaría afectando la alimentación de los escolares.

"Definitivamente no es la solución, porque nuestros niños necesitan de alimentos preparados para seguir con su proceso de alimentación. En mi región hay muchos niños con anemia por si acaso y pongo en alerta ese aspecto. En las partes altas de Piura el cuadro de anemia es grande, la solución de desactivar para no hacer nada no es una alternativa en estos momentos", expresó en el programa Prueba de fuego de RPP TV.

Juárez manifestó que no se puede dejar desabastecido de alimentos a los colegios en plena época escolar y consideró como opción que se compren los mismos productos en las mismas regiones; sin embargo, rechazó la idea de darles dinero a los padres de familia.

"No podemos dejar desabastecido los colegios sin darles alimentación a los niños. Los padres decían que una alternativa sería darles un aporte económico, yo considero que no, porque es importante que haya una nutricionista que establezca qué alimentos pueden dar", manifestó.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, anunció hoy que se ha dispuesto la declaración en emergencia y la extinción de Wasi Mikuna, tras reportarse casos de escolares intoxicados tras consumir los alimentos provenientes de dicho programa social.

Ausencia de responsables en caso del suero defectuoso

Por otro lado, Heidy Juárez manifestó que no se debe minimizar el caso del suero fisiológico defectuoso, porque este asunto ha dejado víctimas mortales. En ese sentido, enfatizó la necesidad de encontrar a los responsables para que respondan por lo sucedido.

"El ministro de Salud tiene responsabilidad, él será interpelado, pero en nuestro aspecto, por la bancada Podemos, le preguntamos por qué no enfrentó a este monopolio [de Medifarma]", sostuvo.

Juárez criticó que en el Estado no se considere a las empresas peruanas para ofrecer productos médicos y considerar solo a las compañías extranjeras.