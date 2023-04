Heidy Juárez señala que existe persecución política en su contra por denuncia de cobros a trabajadores de su despacho

La legisladora de Podemos Perú rechazó la denuncia en su contra. | Fuente: Andina

La legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú) consideró como una persecución política la denuncia en su contra por presuntamente realizar cobros a trabajadores de su despacho, que será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

En declaraciones a La Rotativa del Aire-edición noche de RPP Noticias, la parlamentaria que no ha vulnerado los derechos de sus trabajadores y que hasta el momento la denuncia no menciona ningún nombre de los presuntos afectados.

“No entiendo cómo un periódico saca y menciona que hay una denuncia de cuatro extrabajadores de manera anónima, eso lo quiero dejar claro, o sea no hay nombres, no se señala a nadie en esta denuncia, no mencionan quienes son y eso me causa mucha sorpresa”, sostuvo.

Pide inhibición de Camones

Asimismo, la parlamentaria reiteró su pedido para que la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, se inhiba de ver la denuncia en su contra. Según explicó, la legisladora de Alianza para el Progreso cree que ella filtró los audios que provocaron su remoción de la Presidencia del Congreso.

“La señora Lady Camones de manera errónea cree y sigue creyendo que he sido yo la que ha filtrado esos audios, que, por cierto, nadie demostró dentro del partido Alianza para el Progreso que haya sido yo la que filtró esos audios”, dijo.

Señaló en esa línea que, el tratamiento de los casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es subjetivo y cuestionó que en vez de dar prioridad a otros temas más importantes dentro de ese grupo de trabajo se haya tocado el suyo.

Titular de Subcomisión responde

Al respecto, la titular de la SAC, Lady Camones, indicó ante la prensa que la denuncia contra Heidy Juárez sería elevada a la Comisión Permanente, a fin de que les otorgue los 15 días de plazo para su tratamiento.

Añadió que ella no está involucrada en la denuncia y que dentro del grupo de trabajo se dio cuenta de esta para que un congresista la haga suya, lo cual hizo la congresista María del Carmen Alva. Precisó también que no puede inhibirse del caso, debido a que esta figura no existe dentro de la SAC.

"Sobre Heidy Juárez vamos a elevar el informe para que la Comisión Permanente nos otorgue el plazo de 15 días. María del Carmen Alva no pertenece a la SAC y en el caso del pedido de inhibición sobre mi persona he aclarado que yo no he formulado la denuncia, sino un tercero y quien se ha encargado de eso es María del Carmen Alva. Cualquier congresista que no forme parte de la subcomisión puede ver la denuncia (...) No existe la figura de inhibición, no hay intereses personales sobre los resultados", declaró a la prensa.