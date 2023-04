Lady Camones sobre caso Heidy Juárez: "Vamos a elevar el informe a la Comisión Permanente"

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, señaló que "no existe la figura de inhibición" luego del pedido de Heidy Juárez para que la también expresidente del Congreso se inhiba la investigación por recortes de sueldos a trabajadores.

Asimismo, la titular de este grupo de trabajo indicó que derivarán el informe de la denuncia contra Juárez a la Comisión Permanente.

"Sobre Heidy Juárez vamos a elevar el informe para que la Comisión Permanente nos otorgue el plazo de 15 días. María del Carmen Alva no pertenece a la SAC y en el caso del pedido de inhibición sobre mi persona he aclarado que yo no he formulado la denuncia, sino un tercero y quien se ha encargado de eso es María del Carmen Alva. Cualquier congresista que no forme parte de la subcomisión puede ver la denuncia (...) No existe la figura de inhibición, no hay intereses personales sobre los resultados", declaró a la prensa.

Asimismo, precisó que se ha calificado requisitos de forma para admitir a trámite las denuncias constitucionales, mas no el fondo de este.

"Cuando se da cuenta, cualquier congresista puede hacer suya esas denuncias. En este caso la congresista María del Carmen Alva, que tiene la prerrogativa de poder hacerlo como cualquier congresista del Congreso ha hecho suya esa demanda e incluso la ha ampliado", agregó.

Como se recuerda, la congresista Heidy Juárez fue señalada como la parlamentaria que filtró el audio de una reunión entre congresistas de su anterior partido y el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña: en ese audio participó Lady Camones, y eso ocasionó que sea censurada cuando era presidenta del Congreso.

Por esa razón, la congresista Juárez pidió que Camones se inhiba del caso por dicho antecedente ante un presunto interés personal.



Lady Camones señaló que no hay intereses personales sobre el caso de Heidy Juárez. | Fuente: Congreso

Por otro lado, la congresista María del Carmen Alva, confirmó que se encuentra a cargo de la denuncia constitucional contra Heidy Juárez sobre el caso del recorte de sueldos a trabajadores. Asimismo, sostuvo que cualquier parlamentario que no se encuentre en la subcomisión o en Ética, puede presentarse.

"Sí, se presentó la denuncia de un ciudadano contra la congresista Heidy Juárez. Como no es el caso del agraviado, para darle trámite un congresista tiene que tomar la denuncia, tiene que ser una persona que no esté en la comisión de Ética, en la Subcomisión...son varias limitaciones que hay que presentar", señaló en Todo se Sabe.

"Sí hemos analizado el tema y ampliado la denuncia, acá tiene que ser todo transparente, no blindar a nadie. Que se investigue, nadie debe blindar a nadie. Con la investigación saldrá si es verdad o no", agregó la congresista.

Caso Heidy Juárez

La Fiscalía abrió investigación contra Heidy Juárez por el caso de recorte de sueldos a trabajadores de su despacho congresal. Ello a raíz de una denuncia periodística del semanario Hildebrandt en sus trece en donde se reveló que los sueldos de cuatro trabajadores del despacho de la parlamentaria Heidy Juárez eran recortados y entregados a un intermediario.

Según el semanario, cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la presidenta de este grupo, Heidy Juárez, exigió pagos a través el asesor de su despacho Miguel Chafloque.

Según señalaron, Chafloque les exigía pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1 000 que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.