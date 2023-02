Héctor Ventura es el presidente de la Comisión de Fiscalización | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

La Comisión de Fiscalización citó esta mañana a David y Walter Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para responder en calidad de testigos en el marco de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión que fueron financiados por las municipalidades de Angía, Chachapoyas y Chadín.

El primero en hablar fue David Paredes, quien admitió haber prestado 90 mil soles al empresario Hugo Espino, pese a que se conocieron recién en 2019 y el préstamo se dio en 2021.

"70 mil deposité a su cuenta personal y 20 mil soles me solicitó que deposite a cuenta de su hermana. En total han sido 90 mil soles. No he hecho otros depósitos a su cuenta o a la cuenta de alguien más. Al señor Espino lo conozco desde 2019 y el préstamo lo hice en 2021. Le di el prestamo porque él ha trabajado acá en la Municipalidad de Anguía, ha trabajado en Tacabamba, haciendo consultorías. Ahí me dio la confianza para hacerle el préstamo. Además, le daba trabajo a mi hermana y no vi la mala intención que tenía", dijo.

Asimismo, relató que el monto debía ser devuelto con un 5% de interés. No obstante, denunció que hasta el momento no ha recibido ni un sol del dinero prestado.

"Todavía. No me ha devuelto ni un sol. Yo le hice un préstamo de 90 mil soles a un 5% de interés. Entonces él me dijo que en seis u ocho meses me pagaba los 90 mil soles más el interés respectivo. No (hay documento). Solamente la palabra entre él y yo. Ese fue quizá un error que yo cometí al no haber hecho un buen papel. Confié en él y pasó todo esto", agregó.

Walter Paredes: "No conozco a Hugo Espino"

Mientras tanto, Walter Paredes, el otro hermano de Lilia Paredes, negó conocer al empresario Hugo Espino. Del mismo modo, mencionó desconocer al exalcalde de Anguía José Medina.

"No lo conozco (a Hugo Espino). Tampoco (a José Nenil Medina Guerrero). Sé que era alcalde distrital de Anguía, pero no tenemos ninguna relación (...). Mi hermano me rogó para hacer un depósito a la cuenta de la hermana de Hugo Espino, porque acá en Tacabamba no hay banco Continental, hay en mi provincia de Chota. Yo como trabajo desde Tacabamba a Chota, le hice el favor y deposité a la cuenta de la hermana de Espino", finalizó.