Diego Bazán: Solo faltan firmas de "seis congresistas valientes" para moción de censura contra Hernán Condori

Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: Presidencia

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, dijo que hasta el momento ha conseguido 27 firmas de las 33 necesaria para presentar una moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, quien fue interpelado la semana pasada por cuestionamientos a su idoneidad para el cargo.

"Hasta el momento tenemos 27 firmas, tengo la seguridad de que hoy día podamos terminar ese proceso, lo ideal hubiera sido el día de ayer (lunes) para terminar en las horas de la noche [...] solo nos faltan seis congresistas valientes que se atrevan a firmar, y sin temor alguno empecemos este proceso de censura", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

Bazán dijo que su bancada, Avanza País y los tres congresistas del Partido Morado han firmado en bloque la moción y algunos parlamentarios de Somos Perú, Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso (APP).

El congresista dijo que el jueves pasado, Esdras Medina de Renovación Popular, le afirmó que tenía la convicción de firmar la moción, y le aseguró que la postura del vocero de la bancada, Jorge Montoya, respecto a dar un mes de plazo a Condorí para "verificar sus acciones", era una postura personal y no del grupo parlamentario.

Renovación Popular y Fuerza Popular no firman moción

No obstante, indicó que "hasta el día de hoy" ningún parlamentario de la bancada celeste ha firmado la moción.

En cuanto a la bancada de Fuerza Popular, Bazán dijo que le comunicaron que iban a diálogar antes de tomar una postura en bloque.

"Respeto esa posición, pero obviamente no la comparto, porque me gustaría que asuman con mas responsabilidad y madurez esta situación [... sería un mal gesto para el país que no lo hagan", dijo en alusión a Renovación Popular y Fuerza Popular, bancadas opositoras al Gobierno que hasta el momento no se han pronunciado con claridad sobre la situación del cuestionado ministro de Salud.

Bazán dijo que prefiere no especular sobre las razones de las bancadas para no firmar hasta la fecha la moción de censura contra Condori, pero indicó que resulta contradictorio que no lo hagan, pues han cuestionado la idoneidad del ministro de Salud.

El congresista de Avanza País dijo que no se puede dar un día más a Condori en la cabeza del Ministerio de Salud, a quien consideró una "cuota política" de Vladimir Cerrón en el Ejecutivo, puesto que, además, ha sido desmentido por varios colegios médicos del país respecto a las respuestas que dio durante su interpelación, el último 16 de marzo ante el Pleno del Congreso.