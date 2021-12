Hernando de Soto desconoce a secretario general de Avanza País y asegura que será expulsado

Hernando de Soto dijo que Edwin de la Cruz no es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. | Fuente: Andina

El excandidato presidencial Hernando de Soto dijo desconocer al secretario general de Avanza País, Edwin de la Cruz, y aseguró que será expulsado del partido.

“Yo no conozco. He estado en campaña con Avanza País año y medio y yo no conozco a este señor. Yo no sé si las personas que me acompañan lo conocen”, dijo a RPP Noticias.

“Sabemos, por lo que nos dice el partido, que es la maquinaria que nos ha dejado llevar adelante nuestro programa político, que (De la Cruz) va a ser expulsado pronto y que no es miembro del Comité Ejecutivo Nacional”, añadió.

Asimismo, Hernando de Soto dijo que la bancada de Avanza País apoya a la congresista Patricia Chirinos, impulsora de la vacancia presidencial de Pedro Castillo.

El excandidato presidencial brindó estas declaraciones en la cumbre del Cerro San Cristóbal, en el Rímac, donde presentó al burgomaestre de Miraflores, Luis Molina, como candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País.

Discrepancias en Avanza País

Horas antes, Edwin de la Cruz aseguró que Hernando de Soto no forma parte de Avanza País y lo calificó como un “líder informal”.

“El invitado Hernando de Soto con algunos congresistas de Avanza País han cambiado un poco el ideario del partido. Sin embargo, yo soy el secretario general nacional a la muerte de Pedro Cenas Casamayor”, sostuvo a una emisora local.



