Hoy se elegirá la última Mesa Directiva del Congreso unicameral: listas incluyen a dos denunciados por caso Los Niños

Este sábado, desde las 10:00 a.m., la Representación Nacional elegirá a la próxima Mesa Directiva del Parlamento, la última del actual periodo legislativo y del Congreso unicameral, puesto que, a partir del 2026, volverán las cámaras de senadores y diputados.

Las fórmulas contendientes son las que encabezan los congresistas José Jerí (Somos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia). Esta última lista recién se oficializó ayer, a pocos minutos de vencerse el plazo normativo para presentarlas.

Polémicas en ambas listas

No obstante, la polémica ha envuelto a ambas propuestas. En el caso de José Jerí -que va acompañado de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre); a la segunda; e Ilich López (Acción Popular), a la tercera-; este ha sido cuestionado por las investigaciones fiscales que afronta. Una de ellas data de enero de este año por un supuesto caso de violación sexual. Sobre ello, el parlamentario, en entrevista con RPP, alegó ser inocente.

“Digamos que yo ya tengo la tranquilidad de que sobre todo los actuados que se han visto hasta el día de hoy en Fiscalía se pueda comprobar mi inocencia", señaló.

El candidato a la Presidencia del Parlamento también afronta dos investigaciones por presunta desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. Al respecto, Jerí Oré alegó que ambas responden a una campaña de desprestigio por quienes se oponen a que presida la Mesa Directiva.

“Las últimas dos denuncias me quedan claras por la naturaleza y cómo fueron ventiladas, que se presentan a las 11:00 a.m. y se hacen públicas a las 6 de la tarde. Y finalmente con un cargo de recepción se presentan y citan unas fuentes periodísticas, que es con claridad una campaña de desprestigio en mi contra [...] una vez que se ha conocido de que podía existir la posibilidad de que yo integre una Mesa Directiva”, indicó.

Otro cuestionamiento a la fórmula es que Waldemar Cerrón, quien actualmente es segundo vicepresidente del Parlamento, busca ser elegido por tercera vez en el mismo puesto.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, defendió esta candidatura al asegurar que Cerrón Rojas fue designado a la fórmula tras una asamblea nacional partidaria que respaldó su postulación.

“El colega Waldemar ha sido respaldado por las bases. Hemos tenido dos candidatos, Américo Gonza y Cerrón, y ha sido ratificado para postular a la Mesa Directiva”, sostuvo a la prensa.

“Es el que mejor representa al partido y lo ha demostrado con su capacidad para soportar la permanente arremetida contra el sector al que representamos. Lo estamos enviando de nuevo al ruedo para que represente correctamente a nuestro grupo político”, agregó.

Por otro lado, la fórmula que encabeza el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia) incluye a Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) en la primera vicepresidencia, Javier Padilla (Honor y Democracia) en la segunda y Juan Burgos (Podemos) en la tercera.

El congresista Javier Padilla afronta una investigación por el presunto delito de peculado doloso, debido al supuesto uso irregular de recursos para combustible. La denuncia data de 2023 y se formuló luego de que el dominical Punto Final revelara que el parlamentario habría solicitado la devolución por compra de combustible por S/ 209 por concepto de un viaje de Lima a Huacho, supuestamente por actividades propias de su actividad parlamentaria. No obstante, ese día fue el cumpleaños de su hijo. Al respecto, Padilla afirmó que el viaje no fue por ese motivo, sino para cumplir actividades de su despacho, las cuales no supo identificar.

Sobre ello, Cueto Aservi reconoció ayer, durante la presentación a la prensa de la lista, que Padilla tiene en curso dicha denuncia, pero dijo que confía en la actividad parlamentaria de su colega de bancada.

“Él se está defendiendo como corresponde. Yo doy fe del trabajo que realiza en Lima provincias”, aseguró.

Además, causó sorpresa la inclusión de Burgos Oliveros en la terna a la vicepresidencia, dado que, un día antes, José Luna, líder de Podemos, había asegurado que ningún miembro de su bancada estaría en la lista.

"No vamos a integrar la Mesa Directiva. Lo único que he pedido es que apoyemos una lista que mejore la imagen del Congreso. Definitivamente, se ha perdido mucho en ese aspecto”, indicó a la prensa.

Investigados por Los Niños

Otro aspecto que agrega polémica a las propuestas es que ambas fórmulas incluyen candidatos que fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por el caso 'Los Niños'. Como se recuerda, en 2022, se reveló la existencia de una presunta red delictiva que incluía a varios parlamentarios, quienes tendrían como premisa el apoyo al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo a través de sus votos, a cambio de favores políticos.

Ayer, viernes, a través de sus redes sociales, el Ministerio Público comunicó que ha interpuesto una denuncia constitucional por ese caso contra Castillo Terrores, sus exministros Juan Silva, Jorge Prado y Betssy Chávez y 24 congresistas, entre ellos Ilich López, quien forma parte de la lista de José Jerí, y Carlos Zeballos, quien postula a la Mesa Directiva por la lista de Cueto. Ambos fueron denunciados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y/o alternativamente cohecho pasivo impropio.

Sobre el comunicado de la Fiscalía, Wilson Soto, congresista de Acción Popular que también está incluido en la denuncia, en entrevista con Canal N, cuestionó que esta se haya presentado en la víspera de la elección de la Mesa Directiva. No obstante, reconoció que visitó Palacio de Gobierno durante la presidencia de Pedro Castillo.

"Lo que yo no entendí es por qué justo la Fiscalía, un día antes de la elección de la Mesa Directiva… casualidades creo que no hay. Veo un tema político y, finalmente, yo estoy incluido en este caso”, indicó.

“Es cierto que fui a Palacio de Gobierno en dos ocasiones, pero no a pactar, sino a conversar de las necesidades de mi región, como el tema del Tren Macho, que estaba abandonado. Entonces queríamos reactivar. [También] las problemáticas de los hospitales, las carreteras”, agregó.