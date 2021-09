Martha Moyano, congresista de la bancada de Fuerza Popular | Fuente: RPP Noticias

La congresista Martha Moyano, de la bancada de Fuerza Popular, consideró que el ministro Iber Maraví debe responder ante el Congreso por los cuestionamientos que han motivado la interpelación en su contra en lugar de anunciar una querella contra la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, por cuestionar sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

"Primero tiene que demostrar en el Congreso que no pertenece a Conare y sí es Conare, debe demostrar que Conare no es un organismo generado por Sendero Luminoso y sí lo es, tiene que demostrar que no tiene sentencias y sí las tiene. El señor Maraví tiene que demostrar que no perteneció a los atentados terroristas en los que siempre estuvo ahí", indicó.

En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo que su bancada no aceptará "ninguna bravucada de nadie". Asimismo, insistió en que el ministro Iber Maraví "ha mentido" al señalar que no pertenece al Conare-Sutep y otras justificaciones que ofreció durante su presentación ante el Pleno, por lo que a su criterio de ameritaría una censura.

"Hemos dicho que si quieren presentar una cuestión de confianza, preséntenla, acá está el Parlamento, para siempre demostrar al Ejecutivo, que no respeta la democracia, que siempre la vamos a defender", dijo al ser consultada por la cuestión de confianza que presentaría el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en caso se censure a Iber Maraví.

En otro momento, la legisladora respaldó las declaraciones del secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, sobre una censura al ministro Iber Maraví y un posible apoyo de este partido a una vacancia presidencial por la crisis política generada en caso el Poder Ejecutivo presente una cuestión de confianza como respuesta a la censura del ministro de Trabajo.

"Yo espero que así sea, ojalá. No lo hemos tratado en la bancada como tal, ni como acuerdo como tal. Estamos en el tema de la interpelación al señor Maraví y la posible censura. Aquí varios parlamentarios le han pedido que ahorre el trabajo al Congreso y que renuncie, que dé un paso al costado", indicó la legisladora fujimorista.

"Nosotros no hemos hablado todavía en la bancada sobre la vacancia, no lo hemos hablado. Nosotros hablamos sobre la censura y posiblemente vamos a tener que conversar sobre la vacancia si siguen con esta actitudes. Simplemente espero que hayan bancadas que puedan respaldar", agregó.

Presidenta del Congreso advierte sobre la cuestión de confianza

Esta mañana, antes del inicio de la sesión del Pleno, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, reiteró que en el diálogo con el presidente Pedro Castillo, este les indicó que no se iba a presentar cuestión de confianza por la permanencia del ministro Iber Maraví, interpelado por sus presuntos vínculos con actos terroristas de Sendero Luminoso.

"Nos reunimos con el presidente Pedro Castillo quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. Y le tomamos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad", dijo.

Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, expresó su respaldo al titular de Trabajo, Iber Maraví, y adelantó que planteará una cuestión de confianza, en el caso de que se promueva su censura. Sin embargo, el presidente Castillo le habría expresado a varios voceros de las bancadas parlamentarias que estas decñaraciones no expresaban el sentir general del Gabinete.

