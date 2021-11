Inspector de Migraciones reveló que jefa zonal del Callao dio orden de reportar datos personales de figuras públicas

Comisión del Congreso recogió testimonios de funcionarios de Migraciones.

Esta mañana se presentaron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso varios funcionarios de Superintendencia Nacional de Migraciones para esclarecer la denuncia de un supuesto caso de reglaje a políticos y personajes famosos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por parte de la institución.

Al respecto, el inspector de Migraciones, Eduardo Ramírez Huamán, reveló que fue la jefa zonal del Callao, Jane Jansson, dio la orden de reportar los datos personales de figuras públicas que entraban y salían del país. Se trata de la jefa del puesto de control migratorio y la jefa zonal del primer puerto.

"Entre otras funciones, nosotros también teníamos la función de obedecer las otras funciones que nos designe el jefe inmediato, en este caso la jefa del puesto de control migratorio, la doctora Jane Jansson, y una de las indicaciones era hacer el reporte de figuras públicas, sin ningún tipo específico, solamente eran figuras públicas", indicó.

Según la versión del inspector de Migraciones, fue la jefa zonal del Callao, Jane Jansson, quien le dio la orden de hacer un reporte de todos los personajes públicas que salían y entraban del país por el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La Comisión de Fiscalización realiza una investigación por la filtración de estos datos personales.

Sin embargo, en otra parte de su declaración, la jefa de Migraciones del Callao, Jane Jansson, reconoció que recibió fotos y "pantallazos" sobre incidencias que ocurrían en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, aseguró no haber ordenado toma de fotos o captura de pantallas de información personal sobre personas públicas en el terminal.

"Efectivamente, tenía un grupo de WhatsApp con los gestores y coordinadores. Desconozco si han tenido subgrupos (…) Yo no he ordenado nada. Lo que se le ha pedido siempre es que cualquier incidencia que pudiera pasar en los recintos, por favor se pudiera informar. Toma de fotografías no lo he ordenado, en ningún momento he pedido pantallazos", respondió.

"La metodología de trabajo era informar, pero yo no he solicitado capturas de pantalla. Lo que he comunicado es que sí me hacían llegar pantallazos, no es una orden explícita mía, pero sí me lo han hecho llegar y eso tengo cómo probar cuando la Fiscalía me cite para poder darle toda la información de ello", agregó.



Citan a funcionarios de Migraciones

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibió los testimonios de tres funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones que integraban el grupo de WhatsApp a través del cual se difundía información personal del tránsito migratorio de diversas figuras públicas.

Dicho grupo de trabajo, presidido por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, tomó la decisión de pasar a proceso de investigación la denuncia periodística emitida sobre este tema en el programa 'Punto Final' de Latina.

Los funcionarios citados fueronJean Paul Arce Sáen, supervisor de inspectores de Migraciones; Eduardo Ramírez Huamán, coordinador del Grupo de Inspectores de Migraciones, y Jane Jansson de Ramírez, jefa zonal de Migraciones - Callao.

Según indica el oficio de la citación, los tres servidores públicos fueron mencionados por el periodista Christopher Acosta en una sesión anterior, como parte de la red de funcionarios que circulaban pantallazos de los registros de ingreso y salida del país de políticos, periodistas, deportistas y personas del espectáculo.

