Isabel Cortez señala que próxima Mesa Directiva debe ser balanceada: “Debe haber de todo, izquierda, derecha y centro”

La parlamentaria Isabel Cortez, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, sostuvo este martes que la próxima Mesa Directiva debe ser balanceada con parlamentarios de bancadas que tengan diversas posiciones políticas y no descartó poder integrar una fórmula para la elección en esta nueva legislatura, aunque dejó claro que su agrupación parlamentaria todavía no define candidatura.

Según señaló a Las cosas como son de RPP Noticias, su bancada todavía no ha tenido conversaciones para poder presentar una candidatura multipartidaria a la Mesa Directiva, no obstante, dijo que todos dentro de la agrupación están preparados para asumir el eventual compromiso.

“Me gustaría que uno de los miembros de mi bancada sea miembro de la mesa directiva del Congreso de la República, porque necesitamos una mesa directiva con rostro humano, donde priorice los proyectos de ley y se beneficie a muchos trabajadores”, indicó.

“Todavía no hemos conversado con ninguno, por ahí se voceaba que estaba mi colega Waldemar, el colega Nano Guerra, otros dicen que no, otros que sí, pero hasta ahora no hay nada. (Yo) tendría que pensarlo, pero lo que pienso es que en la Mesa Directiva debe haber de todo, izquierda derecha y centro, debe ser balanceada”, añadió la parlamentaria.

Sobre casos de parlamentarios "mochasueldos"

Cortez también fue consultada sobre cómo el Congreso está manejando el tema de los congresistas “mochasueldos”. Según precisó, es necesario que haya una norma para que se sancione a los legisladores que hayan incurrido en este tipo de prácticas con sus trabajadores.

“Los que han sido denunciados por mochasueldos, eso está en proceso de investigación. Están en Comisión de Ética y posiblemente vayan a Comisión de Fiscalización, ya de eso se encargan las comisiones. No soy miembro de ninguna de esas comisiones. Debería de haber una norma una ley donde se sancione incluso con pena de cárcel a personas como estas”, manifestó.

“Hasta el momento no lo hay, es por eso que en el Congreso, en las comisiones se manejan políticamente y no se visibiliza la sanción el castigo que debería recibir, por esa razón siempre digo hay que elaborar una norma un proyecto de ley para que no suceda, porque esto viene desde hace años, desde hace décadas viene lo mismo”, dijo.