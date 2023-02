El JNE indicó que "se pretende excluir" al representante de la Corte Suprema ante el Pleno de la entidad electoral | Fuente: Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció respecto al predictamen de reforma constitucional de la Comisión de Constitución del Congreso "que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral" y que será debatido hoy, viernes, en dicho grupo de trabajo parlamentario.

Mediante un pronunciamiento difundido a través de las redes sociales, la autoridad electoral calificó la pretendida reforma como "inviable" ya que pretendería "modificar la composición del Pleno del JNE" y establecer "jurados electorales especiales permanentes".





"Interferencia" por "decisiones políticas"

Al respecto, el JNE sostuvo que "no parece razonable interferir e injerir bajo el peso de decisiones únicamente políticas en el desempeño de un organismo constitucionalmente autónomo".

Asimismo, explicó que, con el referido predictamen, se generarían "desequilibrios" en la composición del JNE, lo cual redundaría "de forma negativa" en el desarrollo de su función.

"El recorte del número de magistrados que componen la sala suprema jurisdiccional en materia electoral (...) no garantiza una administración de justicia conforme a los preceptos constitucionales, haciendo presente que los procesos electorales tienen una dinámica especial y plazos muy cortos para emitir decisiones, el riesgo de disparidad que se deriva será muy alto", indicó el JNE.

A su vez, la entidad electoral acusó que se "pretende excluir al representante de la Corte Suprema" ante el Pleno del JNE - quien actualmente es el magistrado Jorge Luis Salas Arenas- "sin ningún sustento técnico y solo bajo criterios políticos".

"Circunscribir su actuación a funciones administrativas (...) implica un recorte arbitrario de sus atribuciones previstas en la Carta Magna. (Además), en el predictamen no se establece cuál será la función del Pleno, porque, en la práctica, este desaparece", resalta el pronunciamiento.

Suspensiones y vacancias

Respecto a las atribuciones del Pleno del JNE en cuanto a suspensiones y vacancias de autoridades municipales y regionales, el pronunciamiento indica que el predictamen del Congreso "intenta separar lo administrativo de lo jurisdiccional, instaurando directamente una primera instancia jurisdiccional electoral" que serían los Jurados Electorales Descentralizados Permanentes.

"Sin considerar que el procedimiento administrativo tendria que contar con instancia de apelación, lo que pondría en riesgo el debido proceso y el derecho a la pluralidad de instancias administrativas, afectando la autonomía de los consejos municipales y los consejos regionales", sostuvo el JNE.

Por otro lado, la entidad electoral sostuvo que "un incremento de órganos y procedimientos de tramitación, no solo encarecerá el servicio, sino perjudicará económicamente al usuario".

"El predictamen propuesto por la Comisión de Constitución (...) no tiene fundamentos relativos al presupuesto, no hay análisis sobre el particular, solo se limita a hacer una imprecisa referencia en cuanto al análisis de costos", indica el pronunciamiento.

"El proyecto legislativo afecta notablemente la independencia y la autonomía funcional del JNE y desnaturaliza su estructura", finaliza el documento.

Descargos desde el Congreso

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, se pronunció vía Twitter defendiendo el predictamen en cuestión.

"La Comisión de Constitución propone otorgar al Pleno del JNE la capacidad de crear Jurados Electorales Descentralizados Permanentes de acuerdo con sus necesidades, pudiendo crear Jurados Electorales Descentralizados Permanentes en el norte, centro y sur del país", resaltaron.

En ese sentido, indicaron que la propuesta "no propone la conversión de los Jurados Electorales Especiales en Permanentes"

