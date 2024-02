Alejandro Cavero: "Es momento para pensar en una reorganización total de la JNJ"

Judiciales El parlamentario dijo esperar que se "zanje de una vez" el tema de la JNJ en el pleno del Congreso

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) se pronunció acerca de la aprobación del informe final, por parte de la Comisión Permanente, que recomienda la acusación constitucional y la inhabilitación por 10 años de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, esta tarde, la Comisión Permanente aprobó, por separado, las medidas contra los 7 magistrados de la JNJ recomendadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) respecto a una presunta infracción de la Constitución que se habría cometido con la permanencia en el cargo de Luz Tello de Ñecco, tras haber superado el límite de 75 años de edad en el ejercicio del cargo.

"Es el momento para pensar en una reorganización total de la JNJ"

Al respecto, el parlamentario Cavero Alva consideró que el argumento de la defensa de la JNJ, respecto a que tres accesitarios no podrían asumir al haber superado los 75 años de edad y, por ende, la junta no podría funcionar, es "oportunista".

"A mí me parece que no es un argumento decir que como podría no tener quórum la junta no hay que sancionar aquello que era sancionable y que hace mucho se debió sancionar. ¿Por qué recién lo dicen ahora y no lo dijeron cuando hace unos meses atrás se defendían de las mismas acusaciones?", cuestionó.

"Me parece un argumento que han sacado del sombrero de una forma oportunista y que no se condice con el fondo de la acusación que siempre fue la infracción a la Constitución", señaló.

En esa línea, el congresista consideró que ante esa situación, correspondía "pensar en una reorganización total" de la JNJ.

"De repente, es el momento para pensar en una reorganización total de la JNJ. Hace mucho tiempo que este Parlamento ha planteado una nueva ley de carrera judicial y fiscal para tener un ascenso meritocrático de los jueces y fiscales, y quizá será el momento de pensar en una reorganización total de la junta que, desde un primer momento, fue mal concebida", indicó.

Finalmente, Alejandro Cavero dijo esperar que pronto se convoque a sesión plenaria para zanjar el tema de la junta.

"La legislatura comienza el 1 de marzo, yo espero que se pueda convocar lo más pronto posible por parte de la Mesa Directiva, creo que el tema de la junta por mucho tiempo ha estado en el tintero y es importante zanjar el tema de una vez en el pleno y poder entrar a los temas de fondo", puntualizó.