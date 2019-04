Rosa Bartra presidió la denominada Comisión Lava Jato. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión que investigó el caso Lava Jato, consideró que "no hay nada nuevo" en las recientes declaraciones que realizó Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, ante los fiscales peruanos que lo interrogaron en la sede de la Procuraduría General de Brasil, en la ciudad de Curitiba.

"Jorge Barata no ha dicho absolutamente nada que sea nuevo, que no se haya conocido o que no esté recogido respecto a los megaproyectos en el informe de la comisión investigadora que el Congreso aprobó. Quienes critican el informe, o no lo conocen, o quieren ocultar lo que está contenido", señaló al referirse al informe que presentó la denominada Comisión Lava Jato.

La parlamentaria fujimorista cuestionó que se tenga "como gran revelación" de estas diligencias la confirmación de los 3 millones de dólares que entregó Jorge Barata a la campaña por el 'No a la revocatoria' de la exalcaldesa Susana Villarán pese a que la Comisión Lava Jato ya había interrogado a la propia Villarán y a su exgerente municipal José Miguel Castro.

"La ruta del dinero, incluso con respecto a esos 3 millones, está descrita, con comprobantes de pago, de a dónde fue ese dinero. Está en el informe que fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la República", señaló la legisladora.



Bartra también cuestionó que Jorge Barata se haya comprometido ante los fiscales peruanos a entregar 4 mil folios con documentación que acreditaría su testimonio cuando el Poder Judicial ratifique el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht.

"¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que no hayamos conocido antes? Encima dicen que van a dar los documentos que corroboran esto más adelante. Sería bueno recordar que en la comisión investigadora hay más de un millón que pueden usar y que están a su servicio. Dejen de ocultar la verdad", reprochó.

Respecto a lo dicho por Jorge Barata sobre Keiko Fujimori, lideresa de su partido, Bartra señaló que el exdirectivo ha ratificado que no hay "ningún acto que la vincule con algún hecho relacionado con las prácticas corruptas que tenía Odebrecht". Pese a esto, lamento que la excandidata presidencial continúe "injustamente presa".