Jorge del Castillo, militante del APRA y miembro del Congreso disuelto. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El excongresista Jorge del Castillo acusó al presidente Martín Vizcarra de querer "descalificar" a Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente. Vizcarra manifestó que Olaechea "no es presidente del Congreso" y advirtió que, si se presenta como tal en la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, "está usurpando un cargo que no le corresponde".

"El presidente de la República pretende descalificar al presidente del Congreso y lo hace denunciar por un procurador por usurpación de funciones. El reglamento del Congreso es una ley que dice que la Comisión Permanente está presidido por el presidente del Congreso. Una cosa es requisito de la otra", señaló Del Castillo.

En diálogo con Edición Mañana, el dirigente aprista calificó como un "atropello" que desde el Ejecutivo se impulse esta demanda contra Olaechea por usurpación de funciones y cuestionó que la ministra de Justicia, Ana Revilla, por asesorar de esta manera al presidente. "Esto está en la Constitución, decir una cosa distinta es una cosa maliciosa", insistió.

"No dudemos en que existe el Congreso. En la estructura de lo que se llama la Comisión Permanente del Congreso presidida por el presidente del Congreso. Es claro, está en la ley y tiene algunas atribuciones que no son las mismas que las del Pleno (...) Lo que tiene que hacer Vizcarra -el presidente inconstitucional- es buscar consensos y no echar leña al fuego", dijo.

En contra de la no reelección de congresistas

En otro momento, el dirigente aprista volvió a criticar al presidente Vizcarra luego de que este se mostrara en contra de que los congresistas disueltos postulen en las elecciones para completar el periodo parlamentario. En ese sentido, dijo esperar que el Jurado Nacional de Elecciones "se maneje con autonomía" al momento de revisar este tema.

"Creo que el comentario del presidente es impertinente. Creo que el presidente se siente que él es la autoridad que puede estar sobre todo el mundo y no es así. Acá hay un principio de separación de poderes, de respetos guardan respetos. Creo que eso es lo que se tiene que hacer", señaló.

"Las votaciones son individuales finalmente. Yo creo que es uno de los más graves errores políticos cometidos, bajo el aplauso de todos, impedir la reelección porque finalmente es una decisión del ciudadano. Esta prohibición le está prohibiendo al ciudadano, me parece absurdo porque está en la libertad de cada ciudadano decir este sí, este no", anotó.

Finalmente, Del Castillo dijo esperar que el Tribunal Constitucional admita la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea para anular la disolución del Congreso y consideró que los dos magistrados que señalaron que el titular de la Comisión Permanente no es competente para presentar este recurso deberían abstenerse de ver ese caso.

"La tiene que admitir. Cómo no voy a confiar si son abogados, son gente informada. Podrán tener sesgos, pero en una cosa tan elemental como la personería del señor Olaechea no puede ser desconocida. Sería absurdo, sería poner al TC bajo el aparente control del Gobierno. O sea, el presidente de la República dice usurpación y ellos le hacen caso", advirtió.