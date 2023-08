Jorge Marticorena señala que no seguirá el "otorongo no come otorongo" como miembro de Comisión de Ética

Congreso "Nosotros ya dejamos de ser miembros de una bancada, somos la Comisión de Ética del Congreso de la Repúbolica y tenemos una gran responsabilidad", aseguró Jorge Marticorena.

El congresista de Perú Bicentenario e integrante de la Comisión de Ética, Jorge Marticorena, se refirió al papel que desempeñará dentro de dicho grupo de trabajo en relación con los cuestionamientos que pesan sobre el presidente del Legislativo, Alejandro Soto.

Y es que este jueves, 31 de agosto, la Comisión de Ética tendrá su primera sesión en la que evaluarán el posible inicio de tres investigaciones contra el actual titular de la Mesa Directiva.

"Como miembro de la Comisión de Ética no tengan la menor duda que mi comportamiento va a estar ceñido de manera objetiva sin ser parte de ese estilo de 'otorongo no come otorongo', que es una frase célebre entre la actividad política en el Congreso", aseguró el legislador.

"Yo he votado a favor de la sanción de quienes, de alguna manera, han sido cuestionados en la Comisión de Ética como el caso de los congresistas de Acción Popular. Igual, en otros casos, he tomado decisión y yo en eso no he tenido la menor duda, obviamente marca con la objetividad que hay que manejar cuando se trata de darle valor, digamos, a la conducta de las personas", señaló en el programa Todo se sabe.

Elección de Diego Bazán

Sobre la elección del congresista de Avanza País, Diego Bazán, como presidente de la Comisión de Ética, sostuvo que "yo planteé que haya una mesa pluralista y cada uno asumirá su responsabilidad porque si fue una negociación -como se habla- de bancadas, el tiempo lo dirá".

"Hoy día, hay una mesa multipartidaria que debe responder a lo que quiere el país y en el tema de la Comisión de Ética también viene las propuestas de la Junta de Portavoces para ver quién asume tal comisión y quién asume la presidencia y eso lo han aceptado todos. Nosotros ya dejamos de ser miembros de una bancada, somos la Comisión de Ética del Congreso de la República y tenemos una gran responsabilidad", aseguró.