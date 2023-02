Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Congreso

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya reiteró este domingo que adelantar las elecciones generales no va a solucionar la crisis social y política que vive el país desde diciembre de 2022 y señaló que la salida es dar el mayor "espacio posible" al gobierno de Dina Boluarte para que "controle el ataque al Estado" que proviene de protestas violentas en las calles.

"No hay ninguna solución con el adelanto de elecciones y el Congreso ya ha tomado su decisión, no hay adelanto de elecciones. (Esa es) la voluntad del Congreso [...] no perdamos el tiempo en eso", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

El parlamentario de la bancada celeste aludió así al entrampamiento de las iniciativas para adelantar las elecciones en el Congreso, luego de que se rechazarán las propuestas de Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Jaime Quito (Perú Libre) en el Pleno y de que se archivara -el último viernes en la comisión de Constitución- el proyecto de ley del Ejecutivo para que los comicios se realicen el 2023.



Montoya acusó a quienes piden adelanto de elecciones de estar sumidos en "una confusión tremenda" pues, en su opinión, el Perú no atraviesa una crisis social sino una de "violencia y descontrol" generada por el ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo.

El parlamentario dijo que el exmandatario ha impuesto una agenda en las protestas: la renuncia de Dina Boluarte, porque la considera una traidora; el cierre del Congreso, como una venganza porque lo vacó del cargo y el reclamo de un referéndum para una asamblea constituyente.

"Esa no es una agenda política, es una agenda violentista", manifestó y agregó que también hay partidos como Podemos Perú, Partido Morado y Fuerza Popular que promueven el adelanto de elecciones por "intereses electorales".

El legislador, quien ha manifestado que los mandatos de la Presidencia y el Congreso deben permanecer hasta el 2026, dijo que la "crisis de violencia" debe resolverse de inmediato, y si la presidenta Dina Boluarte no tiene la capacidad para hacerlo "que renuncie" y que asuma un nuevo jefe de Estado.

Responde a Digna Calle

Montoya también respondió a los cuestionamientos de la congresista Digna Calle a sus colegas parlamentarios que se oponen al adelanto de las elecciones.

"Considero una ofensa al Congreso las expresiones de Digna Calle, me siento ofendido con sus palabras", dijo.

En declaraciones a Ampliación de Noticias de RPP, Calle dijo que varios congresistas "se aferran con uñas y con dientes" a sus curules "por intereses personales" y porque "a la mayoría les ha cambiado la calidad de vida".

"Es eso lo que no les está dejando dar un paso al costado y dar una salida, una viabilidad para que el país pueda resurgir [...] La población ya no nos quiere, eso debemos entenderlo (…) Tienen un pedido los pobladores y entre ellos está el cierre del Congreso", dijo la congresista.

"Yo no he entrado al Congreso por la plata, he entrado para servir a mi país [...] no acepto esas acusaciones de que no hacemos nada", afirmó Montoya en respuesta a las declaraciones de su colega parlamentaria.