Congreso Jorge Montoya pide la renuncia del ministro del Interior por la destitución del comandante general de la PNP

Jorge Montoya estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada Renovación Popular, pidió la salida del ministro del Interior, Víctor Torres, por la polémica destitución del comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, ocurrida tras la agresión sufrida por la presidenta Dina Boluarte, en Ayacucho, el pasado fin de semana.

“Yo pedí al ministro que dé un paso al costado, que renuncie; que era lo que correspondía. Estamos esperando su respuesta, antes de hacer el siguiente paso, que sería buscar su censura”, manifestó en Ampliación de Noticias.

El almirante (r) rechazó la destitución de Angulo, al considerar que el Ejecutivo utilizó el incidente de la mandataria para retirar del cargo a alguien a quien consideraban incómodo.

“No es responsabilidad directa del comandante general (la agresión a Boluarte). Hay un responsable que tiene que ser identificado y comunicado; y hasta ahora no lo han hecho. Han usado el tema de la presidenta para sacar al comandante general como un pretexto”, refirió Montoya.

“(Angulo) debe ser incómodo para ellos, me imagino. No veo otra respuesta. No lo conozco al comandante general para hablar de él personalmente, pero ha habido algún acto que los ha hecho sentir incomodos o tendría un estilo de comando que no les gusta y querían deshacerse de él y aprovecharon este momento”, sentenció.



“No lo han sacado bien”

El congresista rechazó de plano la salida del comandante general de la Policía Nacional, quien, a su parecer, tendría todo el derecho de llevar el caso al Poder Judicial para conseguir su restitución.

“Me parece pésimo lo que ha sucedido y sin arreglo posible. Esto tiene que ir al Poder Judicial, es la única forma que el comandante general saliente pueda recuperar sus condiciones, no hay otra”, estimó.

“Ni siquiera lo han sacado bien, lo han sacado mal. El comandante general tiene todo el derecho de reclamar jurídicamente su reposición”, añadió.