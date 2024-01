Comandante General de la PNP se reunió con Dina Boluarte tras ser convocado de urgencia a Palacio de Gobierno

Gobierno Jorge Angulo sería retirado del cargo, pese a que la norma señala que su nombramiento es de dos años

El comandante general de la PNP, Jorge Angulo, se reunió esta mañana con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, tras ser convocado de urgencia.

Según fuentes de RPP, Angulo Tejada estuvo reunido con la jefa de Estado alrededor de una hora, y se desconoce si en ese encuentro también participó el ministro del Interior, Víctor Torres.

Mientras tanto, los miembros del Gabinete -que llegaban a la sede del Ejecutivo para una reunión del Consejo de Ministros- evitaron responder si estaba confirmado el cambio de la comandancia general de la PNP.

Cabe resaltar que, en la víspera, el premier Alberto Otárola indicó que se estaba evaluando la permanencia de Jorge Angulo en el referido cargo, pese a que la actual norma indica que el nombramiento es por dos años.

"No es un cargo que no pueda ser removido. Corresponderá al ministro del Interior y a la presidenta realizar esa evaluación (…). El ministro del Interior y la mandataria lo evaluarán", refirió al dominical Punto Final.

Respalda a ministro del Interior

No obstante, en su alocución, Otárola Peñaranda respaldó al ministro del Interior, Víctor Torres, al frente de dicho sector.

"El ministro del Interior goza de la confianza de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros. Tiene que ir a dar explicaciones, por supuesto debe ir al Congreso", expresó.

Alberto Otárola también destacó que con la gestión del ministro Víctor Torres se desarticularon 480 organizaciones criminales y hubo más de 13 000 intervenciones el año pasado. Sin embargo, expresó que no puede quedar impune la agresión a la mandataria por un principio de autoridad.

"Sí se tiene que mejorar esa seguridad porque nosotros no vamos a permitir que la presidenta pueda arriesgar su integridad en otro viaje sin tener las garantías de que la policía la va a cuidar. Entonces tiene que cambiar este tema, ahora lo otro es que la presidenta no tiene por qué no viajar a estas ciudades", indicó.

Vale señalar que, esta mañana, en declaraciones a RPP, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció en contra de una eventual remoción de Jorge Angulo.

"Entendemos que el comandante general ha sido designado por dos años, y siendo así tendría que haber una razón excepcional para que pueda ser relevado. En todo caso, esperaremos, frente a las especulaciones, que se resuelva como tiene que resolverse y esperar que en el curso de los días esto pueda ser superado", aseveró.