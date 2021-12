Jorge Montoya, congresista de renovación Popular. | Fuente: Andina

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que espera presentar este jueves la moción de censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de que se diera a conocer una carpeta fiscal que implica a su hija Ynés Gallardo, y la congresista de Perú Libre con la filtraciones de las pruebas docentes del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

"Desde el inicio dijimos que el ministro Gallardo debía ser censurado porque no había respondido a las expectativas y con esta denuncia con mayor razón", dijo a la prensa.

Montoya recordó que en una anterior ocasión varias bancadas no quisieron firmar una moción de censura contra el ministro de Educación, y que espera que hoy cambien de opinión.

"Es necesario limpiar el Estado de gente que no es la adecuada ni idonea para los puestos que tiene. Así que consideramos de suma importancia tramitar la moción de censura el dia de hoy para que el ministro salga del gabinete cuanto antes", manifestó.

Héctor Acuña a favor de censura

El congresista Héctor Acuña se mostró a favor de una censura contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, por la filtración de la prueba docente del concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, luego de que se revelara que su nombre aparece en una carpeta fiscal con más detalles.

"Yo estoy a favor de la censura, realmente reprocho todo acto que no esté de acuerdo a la meritocracia. En mi caso y de muchos hemos salido adelante gracias al esfuerzo, no es posible premiar a estos docentes que a través de las negociaciones indebidas pueden ascender", indicó.

"He manifestado que estoy a favor de la censura y si no yo presentaré otra moción de censura porque ahora con lo que se ha conocido ya no hay mayor discusión. Es totalmente reprochable y es bueno que las autoridades se aparten mientra se investigue. Voy a conversar en el pleno para unir esfuerzos y no duplicarlo", agregó.

