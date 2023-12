José Balcázar se ofuscó al ser consultado sobre designación de su nuera en una Fiscalía de Lambayeque

El congresista de la bancada de Perú Bicentenario, José María Balcázar, se exasperó la mañana de este martes en una entrevista con la Rotativa del Aire de RPP al ser interrogado sobre la supuesta contratación de su nuera en una fiscalía de Lambayeque luego de que él se reuniera con los asesores de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ahora son investigados por pertenecer a una presunta organización criminal en el seno del Ministerio Público.

El parlamentario admitió que recomendó a su nuera, Scarlett Anshy Gálvez Campos, a Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides que cumple una prisión preliminar de 10 días; pero afirmó que esta nunca juró al cargo de fiscal adjunta provincial del distrito fiscal de Lambayeque, como figura en una resolución del Ministerio Público, y aseguró que esta designación tampoco fue publicada en el diario oficial El Peruano.

"Pero cuál es el problema (de que la recomiende), si mañana me pide que lo recomiende como periodista de relaciones exteriores, yo lo recomiendo", respondió, ofuscado, cuando el periodista Carlos Villareal le preguntó si consideraba correcto haber entregado el curriculum vitae de su nuera a Villanueva.

De acuerdo a un informe de Canal N, los asesores de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abler Hurtado visitaron al congresista Balcázar en septiembre de 2022, y un año después su nuera, Scarlett Anshy Gálvez Campos, fue designada como fiscal en Lambayeque, en el área de Derechos Humanos e interculturalidad y en octubre de este año reasignada en el despacho de la fiscalía provincial mixta corporativa de La Victoria (Lambayeque), a través de resoluciones firmadas por Patricia Benavides.

Balcázar afirmó que el contexto político en el que recomendó a Gálvez Campos "era diferente" al actual, en el que se investiga "una supuesta manipulación de la Fiscalía en el Congreso" y sugirió que Villanueva "jugaba" emitiendo resoluciones, como el de su nuera, para, eventualmente, usarlas para obtener el respaldo de parlamentarios en votos que favorezcan a la Fiscal de la Nación.

Al respecto, dijo que en el caso de la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos -que habría sido coordinado por orden de Patricia Benavides- no puede ser vinculado a la Fiscalía de la Nación porque él no intervino "en ese proceso", porque es parte de la Comisión Permanente del Congreso, cuyos integrantes no votan en el Pleno.

Balcázar corta la entrevista

Balcázar, congresista elegido por Lambayeque, insistió en que su nuera "no ha ocupado ningún cargo" en la Fiscalía y pidió a la prensa "cruzar información" antes de emitir acusaciones.

"No hubo ningún nombramiento, solo era para un equipo de conferencistas que hace mucho tiempo se le dio. Cómo la van a nombrar [...] Usted tiene que cruzar información, no puede dejarse mandar así, porque la propia Fiscalía de la Nación ha dicho que no ha ocupado ningún cargo", dijo con notoria irritación.

El parlamentario, que antes perteneció a la bancada de Perú Libre, rechazó que el caso de su nuera sea de interés de la opinión pública y tras volver a negar haber intervenido en su designación en una fiscalía de la Lambayeque dio por terminada la entrevista y cortó la comunicación telefónica.