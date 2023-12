Patricia Benavides denunció "venganza política" y negó que exista una organización criminal dentro de Fiscalía

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazó "enfáticamente" este martes ante la Comisión de Fiscalización la presunta existencia y el liderazgo de una organización criminal dentro del Ministerio Público. Además, aprovechó para arremeter contra la fiscal Marita Barreto.

A la sesión, que inició a las 9:00 a.m, Patricia Benavides, quien llegó acompañada de su abogado Jorge del Castillo, calificó de "calumniosa imputación" y de una "venganza política" del Gobierno su presunta vinculación con una organización criminal, la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, y que ha sido denominada como el caso: “La fiscal y su cúpula de poder-operación Valkiria".

"Quiero ser enfática en aclarar que no existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Por el contrario, he luchado contra el uso político de la función fiscal (...) cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia", dijo.

"Un organigrama fabricado"

Patricia Benavides sostuvo que la fiscal Marita Barreto armó un falso organigrama de una organización criminal con el objetivo de generar un seguro mediático que le permita mantenerse en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, al tomar conocimiento de su inminente cambio.

"Puedo decir que al interior del Ministerio Público se sabía muy bien que se iba a cambiar a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con procesos mediáticos y no jurídicos. La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre indicando que era para conmemorar y ser galardonada con la detención del expresidente Pedro Castillo, pero lo real fue estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su supuesta organización criminal y lograr un seguro mediático para lograr atornillarse en el cargo de coordinadora", afirmó.

Asimismo, la Fiscal de la Nación hizo un mea culpa ante los congresistas por "haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder". Esto en referencia a la fiscal Marita Barreto.

Chats manifiestamente manipulados

En relación a los chats de WhatsApp de su exasesor Jaime Villanueva Barreto, donde se demostrarían coordinaciones para influir de manera ilícita en decisiones del Parlamento que permitan su continuidad en el cargo, Patricia Benavides aseguró que estas conversaciones fueron manipulados.

"En la resolución judicial la presunta existencia de la organización criminal se basa en unos chats manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delictivo, carente de fiabilidad probatoria, pues solo se leen conversaciones y opiniones políticas de una sola persona sin respuesta de su interlocutor. Confío también que ustedes consideren que las opiniones políticas no son un delito, más aún no pueden ser utilizados para inventar una responsabilidad en contra de quien no los ha expresado. Así pues, los chats no revelan ninguna participación mía en un acto delictivo, con esta mentira se me ha querido involucrar en tres temas: primero, remoción de la Junta Nacional de Justicia; segundo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; y tercero, la elección del Defensor del Pueblo", manifestó.

"Campaña en su contra"

Asimismo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aprovechó su presencia en la Comisión de Fiscalización para expresar algunas cuestiones jurídicas relevantes que "ponen evidencian una campaña en su contra" en la resolución judicial.

Primero consideró que "una fiscal incompetente" decidió investigarla sin respetar el fuero constitucional que corresponde, luego sostuvo que se abrió una investigación "contra los que resulten responsables", a pesar de que la Policía había "identificado" a Jaime Villanueva Barreto, también aseguró que se dispuso el secreto de la investigación fuera de los límites legales.

Además, refirió que no se dio cuenta de la "evidente manipulación de los pantallazos" de un chat de WhatsApp, afirmó que se presentó un requerimiento de detención preliminar aportando como elemento incriminatorio una disposición de la Fiscal de la Nación basada en un informe suyo y publicaciones periodísticas. Finalmente, precisó que el juez, a sabiendas de tener conflicto de intereses y "conocer que no era competente", no se inhibió de conocer la causa.

"No he cometido ningún delito ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia, ustedes mismos pueden verificar sus votaciones para ver la diferencia existente entre los votos presuntamente captados y la realidad porque son ustedes mismos que con objetividad que ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío a cambio de un beneficio en el Ministerio Público", expresó.