José Cueto sobre incremento de la delincuencia: "Tenemos que declarar temporalmente un estado de sitio"

El congresista José Cueto criticó que el Gobierno insista con el estado de emergencia cuando no ha dado resultados. En su lugar consideró que es mejor implementar un estado de sitio en localidades donde la delincuencia es más grave como Pataz.

"Estamos en estado de emergencia y no les interesa a los delincuentes, anteayer mataron a un muchacho y habían a 20 o 30 metros un grupo de soldados que están con su fusil y no tienen orden de disparar, no pueden hacerlo... ¿para qué lo pones en la calle al soldado? Tenemos que declarar temporalmente un estado de sitio", manifestó en 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Cueto señaló que se está empleando mal a las Fuerzas Armadas en este estado de emergencia al colocarlos en lugares de la capital donde no tienen nada que hacer.

"La gente se queja y les toman fotos a los soldados. Hay un grupo (de militares) que están parados en Larcomar caminando y otros frente al Ministerio de Defensa relajados. Están mal empleados los militares pésimamente. No puedes dar soporte a la Policía Nacional así. Tomas una zona, tomas el control y pones el orden un mes o dos, lo que sea necesario", expresó el legislador.

Critica interpelaciones

Por otro lado, José Cueto consideró que en el Congreso hay una "hemorragia" de interpelaciones que no comparte personalmente.

"Yo entiendo que en todos los ministerios hay problemas. Todos los días está el Midis con la situación de Wasi Mikuna y no dan pie con bola. Entiendo el problema que hay con el ministro de Educación porque no puede salir a gritar 'que viva el autismo', pero de ahí a llegar a una hemorragia de interpelaciones... nos pasaremos los próximos plenos en interpelar", indicó.