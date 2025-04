Presentan cuatro mociones de interpelación contra miembros del Gabinete en un solo día: ¿cuáles son los argumentos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el Congreso de la República se presentaron ayer, jueves, cuatro mociones de interpelación contra los titulares del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Educación (Minedu), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), luego de las recientes polémicas vinculadas a dichas carteras, como la muerte de cuatro personas tras suministrárseles suero fisiológico defectuoso en clínicas privadas o la presunta intoxicación de escolares que consumieron alimentos del programa Wasi Mikuna en Piura.

Estos procesos inician un día después de que el Parlamento, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, aprobara la moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien deberá responder el pliego de preguntas el próximo 9 de abril ante el Legislativo.

Al respecto, Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, en diálogo con RPP, señaló que hay disposición de los miembros del Gabinete para comparecer ante el Congreso, pero consideró que, antes de la interpelación, los ministros pudieron ser invitados para responder por sus gestiones, por lo que señaló que ese proceso "debería ser tomado con un poquito más de cuidado".

"Nosotros, como siempre, somos muy respetuosos de los procedimientos parlamentarios; sin embargo, sí creemos que, en todos los casos, lejos de acudir a un proceso de interpelación, está la posibilidad de que los ministros vayan, sean invitados y expliquen los temas sobre los cuales los señores congresistas tengan algunas dudas que necesiten ser aclaradas”, indicó.

“Creo que el proceso de interpelación es un proceso que debería ser tomado con un poquito más de cuidado, un poquito más de análisis previo a llevar a un ministro a ser interpelado. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a acudir al Parlamento todas las veces que sea necesario”, resaltó.

¿Cuáles son los motivos de las interpelaciones?

La moción de interpelación contra César Vásquez, titular del Minsa, se da por el caso del suero fisiológico defectuoso del laboratorio Medifarma S.A., producto que causó la muerte de cuatro pacientes en las regiones Lima, Cusco y La Libertad, y más de diez casos reportados de personas con complicaciones en su salud tras el suministro.

La referida moción fue impulsada por Jaime Quito (Bancada Socialista) y fue presentada con 24 firmas de parlamentarios de bancadas como Podemos, Juntos por el Perú, Avanza País, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y un no agrupado.

Al respecto, Vásquez debería responder un pliego interpelatorio de 15 preguntas relacionadas a las acciones de su sector tras conocerse los efectos adversos producidos a partir del uso del suero fisiológico defectuoso y las medidas que ha dispuesto para evitar otros episodios como el ocurrido.

Vale destacar que el ministro de Salud se presentó el último martes ante la Comisión de Salud del Congreso, donde anunció que iba a remover a quien en ese momento era directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Delgado, y que los centros de salud públicos usarían suero fisiológico de Medifarma, adquirido a fines del año pasado, para evitar el desabastecimiento del producto. No obstante, varios parlamentarios se pronunciaron a favor de su salida del cargo.

Mientras tanto, la moción de interpelación contra Leslie Urteaga, titular del Midis, está enfocada en los recientes casos de intoxicación de escolares tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuna.

Como se sabe, en Piura, alrededor de 80 alumnos del colegio Elvira Castro de Quirós fueron afectados tras ingerir “un pescado en aceite enlatado con arroz” de dicho programa social. Cinco de ellos permanecen hospitalizados. Además, el último martes, un suceso similar ocurrió en el distrito limeño de Los Olivos, donde nueve menores de la Institución Educativa Nuevo Perú resultaron afectados y presentaron malestar estomacal tras ingerir un producto lácteo bebible.

La moción fue impulsada por Heidy Juárez (Podemos) y fue presentada con 20 firmas. El pliego interpelatorio consta de 15 preguntas relacionadas a las acciones del Midis para inmovilizar los lotes de alimentos que podrían haber generado las intoxicaciones, los procesos administrativos o acciones contra los responsables y los avances en las sanciones contra funcionarios del extinto programa Qali Warma, inmersos en posibles actos de corrupción.

Después de presentarse la moción de interpelación, Urteaga anunció la extinción del programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma).

Por otro lado, la moción de interpelación contra el titular del Minedu, Morgan Quero, fue impulsada por la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y presentada con 24 firmas.

En este caso, el pliego de preguntas consta de 20 preguntas agrupadas en cuatro áreas: violaciones sexuales ocurridas en centros educativos, particularmente en las comunidades indígenas de Condorcanqui; infraestructura y calidad educativa, tras la caída del techo del colegio José Abelardo Quiñones de Ayacucho; extorsiones y amenazas en centros educativos y contra el personal; y las medidas de actuación frente a casos de bullying.

Finalmente, la moción de interpelación contra el titular del MTC, Raúl Pérez-Reyes, fue impulsada por el congresista Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y presentada con 29 firmas.

El pliego interpelatorio, que consta de 45 preguntas, está enfocado en las sucesivas postergaciones de inauguración del aeropuerto internacional Jorge Chávez; la suspensión de operaciones de las empresas Latam y Sky en el aeropuerto Francisco Carlé, ubicado en Jauja, Junín, debido al mal estado de la pista de aterrizaje; las condiciones de operatividad del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca; y el estado de los aeropuertos a nivel regional.

Cabe destacar que se advierte un mínimo respaldo a estas mociones de interpelación por parte de bancadas que tienen representantes en la Mesa Directiva. En el caso de Alianza para el Progreso (APP), solo el congresista José Elías Ávalos suscribió la moción contra el ministro Raúl Pérez-Reyes; por parte de Perú Libre, la parlamentaria Janet Rivas respaldó la moción contra el ministro Morgan Quero.

En el caso de Fuerza Popular, el congresista David Jiménez respaldó la moción contra Raúl Pérez-Reyes pero retiró su firma. De este modo, ningún miembro de la bancada de Fuerza Popular ha suscrito alguna de las mociones presentadas.

"Desde el Ejecutivo, tenemos la posibilidad de plantear la cuestión de confianza"

Luego de que el pleno aprobara interpelarlo, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el Ejecutivo "está evaluando las medidas que va a adoptar" y resaltó que se tiene la posibilidad de "plantear la cuestión de confianza".

“Quiero manifestar que no dejamos de ser demócratas y reconocer como una práctica parlamentaria el derecho de las minorías para interpelar e incluso para proponer censuras a los ministros de Estado, pero en la misma medida que el Congreso articula mecanismos contenidos en el reglamento, el Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”, señaló.

“De la misma manera como el Congreso tiene el mecanismo de estación de preguntas, interpelación y censuras, desde el Ejecutivo tenemos la posibilidad de plantear la cuestión de confianza. Son herramientas que el texto constitucional y el reglamento del Congreso tienen, y no vamos a escatimar en el uso de ninguno cuando sea necesario”, enfatizó.

No obstante, ayer, el premier manifestó su disposición de comparecer ante el Congreso y refirió que no se había evaluado recurrir a la cuestión de confianza. Esto fue reafirmado por la titular del Mincetur, quien señaló que "no hay un análisis de eso".

"Lo que el premier nos tenga que comunicar al respecto, en ese momento se evaluará, le daremos nuestras opiniones, pero en este momento estamos ante pedidos de interpelación que tendremos que asistir”, puntualizó.