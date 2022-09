Congresista Cueto señaló que el Ejecutivo sigue sin actuar para resolver problemas del país | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La mañana de ayer, se realizó la reunión entre el Ejecutivo y la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el presidente del Parlamento, José Williams. Al encuentro, asistieron el presidente Pedro Castillo, el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y cinco ministros de Estado, quienes entregaron al titular del Congreso un documento titulado 'Consenso por el Perú'.



Para el congresista José Cueto, de Renovación Popular, ese documento "solo son buenas intenciones" pues, según sostuvo, "no contiene nada concreto" para combatir problemas del país "como la inseguridad y la subida de precios de alimentos".

"No tiene contenido real"

En Enfoque de los Sábados, el parlamentario sostuvo que la reunión "fue protocolar" para "guardar las formas".

"Se ha hecho público ya este consenso por la gobernabilidad que, escuchando una y otra parte, es más una reunión protocolar poque cada cual ha dado de su parte (...) Pero yo no he quedado muy satisfecho, fuera de que ha sido una reunión formal, lo que me parece bien. Siempre hay que guardar las formas y hay que tener este tipo de acercamientos", señaló.

Además, afirmó que el documento 'Consenso por el Perú' "no tiene contenido real" y que no está de acuerdo con el texto.

"Sobre terrorismo, es un párrafo, creo que el más corto de todos los puntos. Realmente no se condice con lo que está sucediendo. Hace poco “trataron” de entrar al VRAEM para erradicar y nada, tuvieron que retroceder. Hay la especulación de que ha sido desde arriba porque ellos están con los cocaleros que iban a entrar a la huelga", refirió.

"Yo digo que es una suma de muy buenas intenciones, algunas yo no estoy de acuerdo porque sigue, soterradamente, endilgándole el problema al Legislativo. Yo entiendo que eso lo va a evaluar la presidencia del Congreso con sus asesores y con la gente que los rodea y, si nos pide opinión, por supuesto que se la daremos formalmente", añadió.

"Escriben una cosa y hacen otra"

Asimismo, el parlamentario resaltó que "no cree" en lo que propone el Ejecutivo porque no estaría ejecutando acciones conforme a lo que expresa el documento.

"El tema es que las acciones no se condicen con lo que está escrito. En realidad, yo sigo con mi escepticismo, no les creo. Me gustaría creerles, pero no les creo. Lo que escriben es una cosa y lo que hacen es otra", señaló.

En ese sentido, consideró que, "para creerles", el presidente debería emprender acciones como responder ante la Fiscalía.

"Empezando porque no debería haber ninguna acción que dé la sensación de que hay obstrucción a la justicia. Segundo, que si realmente el presidente y sus ministros quieren mostrar una actitud de lucha frontal contra la corrupción, cuando el presidente va a las citaciones (…) va y se sienta y dice no voy a hablar. Entonces, si no vas a hablar no vayas, qué ayuda es ésa", cuestionó.



Por otro lado, consideró innecesario que el jefe de Estado haya acudido a la reunión con un grupo de ministros.

"Si el presidente quería ir a conversar con el presidente del Congreso, como una acción protocolar de hablar e intercambiar ideas, no tenía que ir con todo su séquito que, dicho sea de paso, son los principales voceros que después salen en la conferencia de prensa a dar sus puntos de vista y nuevamente a incidir en lo que para ellos debe ser lo primordial", opinó.





