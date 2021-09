Congresista de Renovación Popular, José Cueto Aservi. | Fuente: Andina

El congresista de Renovación Popular, José Cueto Aservi, señaló que él no quedó satisfecho con las pruebas sobre la muerte del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, como aseguró la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“No me dejaron ver el cadáver de (Abimael Guzmán). No me dejaron ver físicamente. Los papeles que se han mostrado están ahí pero no se ha visto el cadáver”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

“Yo fui el primero en llegar y no me dejaron entrar. Eso (de estar satisfecho con las pruebas) será para el otro grupo y hasta donde yo sé tampoco le mostraron el cuerpo, solo los papeles. Si para ellos es satisfactorio, bueno para mí no”, aseveró José Cueto.

Como se recuerda, el parlamentario fue el primero en llegar hasta la sede de la morgue en el Callao, para ver el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, sin embargo, denunció que no lo dejaron ingresar, pese a la facultad que le otorga el cargo.

“No me dejaron entrar porque dicen primero que desconocen la prerrogativa y, según la jefa de medicina legal de la morgue, había una orden del fiscal a cargo que no entrara nadie”, detalló.

Respecto a la posición del Gobierno, sostuvo que no le extrañan las declaraciones del premier Guido Bellido, quien dijo que respetarán lo que decida el Ministerio Público con el cadáver del terrorista Abimael Guzmán.

“La inacción que tienen para este caso es preocupante. Esa inacción está generando una serie de especulaciones”, comentó. “El señor Castillo ha mandado un Twitter que habla de terrorismo pero no habla de Abimael y no deslinda directamente. Ese silencio para mí es cómplice”, manifestó.

