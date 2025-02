José Cueto responde a mensaje de fiscal de la Nación por extinción de dominio: "Esta vez tengo que darle la razón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Cueto, congresista de Honor y Democracia, señaló este martes que está a favor de lo expresado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respecto del proyecto del Congreso sobre la extinción de dominio que beneficiaría a los procesados y una demanda ante el Tribunal Constitucional para restringir los alcances de la norma actual.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el parlamentario indicó que coincide con lo expuesto por la titular del Ministerio Público, quien durante la tarde advirtió en un mensaje que “la lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenazada”, por la posible aprobación de dicha iniciativa.

“Yo voté en contra de esta norma. Fue aprobada casi casi mitad, mitad, cincuenta y tantos contra cuarenta y tantos votos, yo estoy entre los que votó en contra (…) Lo que sucede y coincido, he escuchado a la fiscal de la Nación los argumentos que ha dado y yo esta vez tengo que darle la razón a la señora fiscal”, sostuvo.

"No ayuda en la lucha contra los delincuentes"

El congresista sostuvo, en ese sentido, que modificar la ley de extinción de dominio no ayudaría a la lucha contra la delincuencia, porque estos procesos suelen durar varios años y entonces los procesados podrían disponer de los bienes en cuestión.

“En este caso efectivamente te queda suspicacias el hecho de decir te reduzco, hay un tiempo límite, los procesos sabemos que pueden durar años, es un tema que se hace prácticamente de sorpresa cuando ya tienen los elementos de convicción y sabes que fulano de tal es un narcotraficante y que todos los bienes que tienes los puedes inmediatamente confiscar mientras dure el proceso” sostuvo.

“Tratar de que esto no sea como es hasta el día de hoy que hay que esperar todo el proceso, que sabemos que puede durar años, y que en ese periodo puedes tener las “sorpresas” de que ya después no tienen nada, porque se transfieren, se venden, se regalan, no sé. Realmente creo que no ayuda en esta lucha contra los delincuentes, porque al final es la lucha contra la delincuencia”, añadió.

La iniciativa legislativa, presentada por la bancada de Fuerza Popular en noviembre de 2022, fue aprobada, en primera votación por el Pleno del Congreso el 13 de diciembre pasado. En tanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional contra varios artículos de la ley de extinción de dominio.