Delia Espinoza alertó que proyecto del Congreso sobre extinción de dominio "dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a través de un video subido en sus redes sociales, se pronunció respecto al proyecto de ley que impulsa el Congreso para modificar la ley sobre extinción de dominio.

Como se sabe, dicha iniciativa legislativa, presentada por la bancada Fuerza Popular en noviembre de 2022, fue aprobada, en primera votación, por el pleno del Congreso, el 13 de diciembre pasado.

"Desde la Fiscalía de la Nación queremos advertir a la población, a las personas honestas, que la lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenazada. En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la ley de extinción de dominio", indicó Espinoza.

"Así como nos pronunciamos, en su debido momento, por el retorno de la detención preliminar, hoy nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373, que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio", agregó.

La titular del Ministerio Público señaló que, con la aplicación de esta ley, "el país ha podido recuperar, hasta el momento, más de 560 millones en bienes y dinero", y aseveró que con los "cambios en la ley de extinción" se pretende, en primer lugar, "excluir de la ley bienes ilícitos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado y delitos medioambientales".

"En segundo lugar, que la ley solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme. ¿Qué significa esto? Que permitiría a los criminales usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones", sostuvo.

"En tercer lugar, esta ley permitirá que las investigaciones se limiten a los 5 años, prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas, cuando todos sabemos que un bien ilícito nunca se convierte en legal", agregó.

"Existe un riesgo mayor"

Asimismo, Delia Espinoza se refirió a la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el pasado 2 de agosto, contra varios artículos de la ley de extinción de dominio.

En ese sentido, la fiscal de la Nación advirtió que dicho recurso es "un riesgo mayor", por lo que esperó que los magistrados del TC la declaren infundada.

"Existe un riesgo mayor, que es la demanda presentada ante el TC, la cual esperamos, con optimismo, sea declarada infundada, porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5 500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley", aseveró.

"Confiamos en que el Tribunal Constitucional emita una decisión acorde a lo que espera la población, la justicia y el derecho, evitando que delincuentes, corruptos, que incluso son prófugos de la justicia se beneficien conservando los bienes y el dinero provenientes de sus delitos y diversos actos de corrupción", agregó.

Espinoza resaltó también que la aplicación de la extinción de dominio "no es una confiscación ni expropiación de bienes".

"[Es] una restauración del orden jurídico, de la legalidad, ya que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos, que afectan gravemente el orden económico y social de nuestro país", explicó.

"En pocas palabras, los delincuentes o testaferros que lleguen a disfrutar o sigan disfrutando de sus fortunas, de los bienes obtenidos ilícitamente, ¿queremos acaso un país con una economía ilegal producto del delito? No, no deseamos eso. Las personas honestas no podemos permitir que la impunidad se imponga. Por eso, pedimos al Congreso que medite y reflexione profundamente sobre este pretendido cambio. La justicia no debe dar un paso atrás, defendamos nuestros derechos y el futuro del país", puntualizó.