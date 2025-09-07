Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

José Jerí dice que “legalmente no procede” una eventual contratación de Betssy Chávez en el despacho de Roberto Sánchez

José Jerí señaló que una contratación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “legalmente no procede”.
José Jerí señaló que una contratación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “legalmente no procede”. | Fuente: Presidencia / Andina
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El presidente del Parlamento señaló que la extitular del Consejo de Ministros es una “congresista suspendida”, por lo que una eventual contratación en el despacho de Sánchez “no procede”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Parlamento, José Jerí, se pronunció sobre las declaraciones del congresista Roberto Sánchez, de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, quien expresó su intención de contratar a la exjefa del Gabinete, Betssy Chávez Chino, en su despacho.

Al respecto, Jerí señaló que la contratación de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “legalmente no procede”.

“En principio, legalmente no procede porque ella es una congresista que está suspendida, en consecuencia, no procede, no está desaforada. […] Seguramente, [Sánchez] tendrá que explicarlo, pero legalmente y procedimentalmente no corresponde”, expresó en Punto Final.

Como se recuerda, el último viernes, Roberto Sánchez manifestó su intención de contratar los servicios de Chávez siempre y cuando no existan impedimentos legales para su incorporación.

En esa línea, el legislador destacó la formación profesional de Chávez Chino y afirmó que estaría "contentísimo" de poder contar con su apoyo profesional.

"Los 34 millones de peruanos, si no tienen ningún impedimento para laborar, proceden. Y si cumple los requisitos -y la doctora Betsy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional-, yo estaría contentísimo (de contratarla) para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", manifestó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

“Los estados de emergencia, como se aplican en nuestro país, no sirven”

Por otro lado, el próximo 11 de setiembre, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, será interpelado por el Congreso de la República ante la creciente ola de criminalidad que vive el país.

Al ser consultado sobre de qué servirá la interpelación al ministro Malaver para frenar la delincuencia y el crimen organizado que afecta al Perú, José Jerí señaló que el problema reside en la forma en como el Gobierno ejecuta los estados de emergencia en los diferentes distritos y regiones del país.

“Los estados de emergencia, como se aplican a la fecha en nuestro país, es un engaña muchachos, no sirven. […] Tienen que aplicarse de una manera distinta y eso pasa porque en el estado de emergencia se apliquen medidas distintas a lo que usualmente estamos acostumbrados”, señaló el presidente del Congreso.

En esa línea, Jerí indicó que, en la última edición del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, le comunicó su postura al Ejecutivo. Asimismo, señaló que el Congreso ha planteado “una nueva ley de desarrollo constitucional” como una alternativa de solución.

“Nosotros, en nuestro espacio, hace poco hemos aprobado el tema de la criminalidad sistemática, que en buena cuenta es terrorismo urbano, porque lo que hemos visto en Trujillo y seguiremos viendo seguramente si no hay un cambio”, acotó.

“Ahora vamos a plantear, desde mi despacho, una ley de desarrollo constitucional de los estados de emergencia por inseguridad. Vamos a darle una herramienta nueva para que el Estado, el Ejecutivo y los operativos tengan una forma distinta de cómo actuar”, aseveró.


Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jerí Betssy Chávez Roberto Sánchez

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA