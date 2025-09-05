Congresista Roberto Sánchez dice que "estaría contentísimo" de que Betssy Chávez trabaje en su despacho parlamentario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, expresó su intención de contratar a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez en su despacho parlamentario, siempre y cuando no existan impedimentos legales para su incorporación.

El legislador destacó la formación profesional de Chávez Chino y afirmó que estaría "contentísimo" de poder contar con su apoyo profesional.

"Los 34 millones de peruanos, si no tienen ningún impedimento para laborar, proceden. Y si cumple los requisitos -y la doctora Betsy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional-, yo estaría contentísimo (de contratarla) para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", manifestó.

Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones | Fuente: RPP

Betssy Chávez tiene "facultades de sobra" para trabajar en el despacho de Roberto Sánchez, señala Raúl Noblecilla

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de la extitular de la PCM, comentó que ella cuenta con las facultades necesarias para ejercer como asesora, pero subrayó que, por el momento, se están enfocando en la recuperación de su salud antes de tomar cualquier decisión laboral.

"Las facultades Betssy Chávez las tiene de sobra, pero en estos momentos me parece estar adelantando demasiado. Vamos primero a recuperar su salud y vamos a enfrentar nuevamente a los esbirros de la dictadura".

Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones: "Luchamos por la democracia. Nos quedamos luchando acá, porque el terreno es acá".