Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Congresista Roberto Sánchez dice que "estaría contentísimo" de que Betssy Chávez trabaje en su despacho parlamentario

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de la extitular de la PCM, comentó que, si bien su patrocinada cuenta con "facultades de sobra" para ejercer como asesora parlamentaria, primero se están enfocando en la recuperación de su salud.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 03:25
Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones
Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones | Fuente: Composición Congreso / Andina

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, expresó su intención de contratar a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez en su despacho parlamentario, siempre y cuando no existan impedimentos legales para su incorporación.

El legislador destacó la formación profesional de Chávez Chino y afirmó que estaría "contentísimo" de poder contar con su apoyo profesional.

"Los 34 millones de peruanos, si no tienen ningún impedimento para laborar, proceden. Y si cumple los requisitos -y la doctora Betsy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional-, yo estaría contentísimo (de contratarla) para que sea un soporte profesional en mi despacho parlamentario", manifestó.

Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones
Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones | Fuente: RPP

Betssy Chávez tiene "facultades de sobra" para trabajar en el despacho de Roberto Sánchez, señala Raúl Noblecilla

Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de la extitular de la PCM, comentó que ella cuenta con las facultades necesarias para ejercer como asesora, pero subrayó que, por el momento, se están enfocando en la recuperación de su salud antes de tomar cualquier decisión laboral.

"Las facultades Betssy Chávez las tiene de sobra, pero en estos momentos me parece estar adelantando demasiado. Vamos primero a recuperar su salud y vamos a enfrentar nuevamente a los esbirros de la dictadura".

Con respecto al posible pedido de un asilo político, Noblecilla indicó no está dentro de sus consideraciones: "Luchamos por la democracia. Nos quedamos luchando acá, porque el terreno es acá".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Betssy Chávez Roberto Sánchez Raúl Noblecilla

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA