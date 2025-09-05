Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público se desistió del pedido de prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez, por lo que la extitular del Consejo de Ministros continuará en libertad el proceso que se le sigue por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El fiscal Edwin Octavio Cassaverde pidió el desestimiento al considerar la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba la excarcelación de Chávez Chino y que, además, precisaba que la prolongación de dicha medida cautelar extraordinaria no puede llevarse a cabo cuando ya se ha vencido el plazo.

"La Segunda Fiscalía Suprema especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado un escrito desistiéndose del acto procesal consistente en el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva respecto a la señora Betssy Betzabet Chávez Chino (...), debido a que, conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional, resulta inviable efectuar dicha prolongación cuando el plazo ha vencido", indicó el Edhin Campos Barranzuela.

"El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve tener por desistido requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva" y "disponer el archivo de la presente incidencia", continuó.

Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Betssy Chávez

Como se recuerda, el último miércoles 3 de setiembre el Tribunal Constitucional ordenó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatorioa de la Corte Suprema la excarcelación de Betssy Chávez al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

Ello, tras considerar que el Ministerio Público "no presentó con la antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva", ya que lo hizo un día después de su vencimiento.

El TC consideró "imperativo" no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido "falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia", por lo que se priorizó tutelar el derecho fundamental a la libertad.