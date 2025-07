José Jerí declaró instalado nuevo periodo legislativo: sesión se realizó con 40 minutos de retraso y solo 58 congresistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista José Jerí (Somos Perú) fue elegido ayer presidente del Parlamento, luego de que su lista obtuviera 79 votos y se impusiera sobre la que encabezaba José Cueto (Honor y Democracia), que alcanzó 40.

Tras la juramentación en el cargo, Jerí Oré convocó a los parlamentarios a la sesión de instalación de la primera legislatura ordinaria 2025-2026 que, según el Reglamento del Congreso, inicia cada 27 de julio. La citación fue fijada a las 10 am., en forma presencial, en el Hemiciclo de Sesiones.

De este modo, 10 minutos después de la hora fijada, aproximadamente, el flamante titular del Parlamento tomó la palabra para anunciar que iniciaba el cómputo del quorum correspondiente para dar inicio a la sesión. No obstante, a las 10:15 am., solo había 52 congresistas de 130, conforme indicaba el tablero electrónico. Es decir, había menos de la mitad del total de la Representación Nacional.

La hora avanzaba y, 10 minutos después, solo habían llegado 3 parlamentarios más. Para las 10:37 am., habían marcado asistencia 57 parlamentarios.

En ese momento, José Jerí tomó la palabra pidiendo paciencia y enfatizó que "los domingos también se trabaja en forma responsable".

“Esto me recuerda un poco la sesión de la Comisión de Presupuesto, aquella vez, un domingo, que lo hicimos en Coracora, Ayacucho; aquella vez que estuvimos ahí presentes, luego de un día previo complicado y que nos jugó ciertas adversidades el clima, ¿te acuerdas, Kira? Los domingos también se trabaja en forma responsable", indicó el presidente del Congreso.

A las 10:43 am., Jerí Oré volvió a tomar la palabra para anunciar que la asistencia estaba cerrada y que se habían registrado 58 parlamentarios. "El quorum es de 58", resaltó. Es decir, se había completado la cantidad mínima para iniciar la sesión.

A las 10:45 am., luego de que la relatora diera lectura a los artículos del reglamento correspondientes, el titular del Legislativo declaró instalada la primera legislatura ordinaria y citó a los parlamentarios a la sesión de mañana, 28 de julio, donde la jefa de Estado Dina Boluarte dará su mensaje presidencial.

"Señores congresistas, de conformidad con las normas reglamentarias leídas, declaro instalada la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República, correspondiente al periodo anual de sesiones 2025-2026”, anunció.

"Se les cita para mañana, lunes, 28 de julio, a las 9 horas, a la sesión solemne dedicada exclusivamente a recibir el mensaje de la señora presidenta de la república. Dina Boluarte. Señores congresistas, se levanta la sesión”, culminó.

Jerí dice que cuestionamientos en su contra son "maniobras" para "apoderarse de la Mesa Directiva"

Tras su discurso al asumir el cargo ayer, sábado, Jerí Oré dio breves declaraciones a la prensa, a propósito de los recientes cuestionamientos en su contra, debido a que el dominical Panorama anunció un reportaje que lo involucra "en un caso de pagos a cambio de incluir obras en la Comisión de Presupuesto" que el presidió entre el 2023 y 2024. El programa periodístico adelantó que hay una empresaria "que ha decidido contarlo todo".

Al respecto, el titular del Legislativo dijo que no conoce a dicha persona, rechazó la denuncia y cuestionó que haya salido a la luz en la víspera de la elección de la Mesa Directiva.

"Yo voy a decir lo siguiente respecto a la última denuncia pública: a mí me llama poderosamente la atención que, justamente, en un proceso electoral, una señora, después de casi dos años, que no conozco, no reconozco algún tipo de vínculo con ella, se presente a denunciar, en principio, por un programa dominical, y ante ello tiene que salir un día antes, incluso el mismo día. Me genera mucho la atención. En política, lamentablemente, no hay casualidades", sostuvo.

"Yo rechazo categóricamente todo lo que ella está denunciando y, finalmente, que sean las investigaciones formales las que determinen, que es lo que ella debió haber hecho formalmente", aseveró.

En esa línea, dijo que se someterá a las investigaciones, aunque consideró que este cuestionamiento en su contra es parte de una "maniobra" para "apoderarse de la Mesa Directiva".

"En principio, me voy a someter a las investigaciones que se generen producto de ello. Ya lo he dicho, no tengo ningún problema en enfrentar y demostrar que acá no hay nada de lo que se quiere hacer. Pero sí me sorprende, y eso quiero rechazar categóricamente, maniobras con intereses en presidir o querer buscar apoderarse de la Mesa Directiva del Congreso de la República", enfatizó.

"¿Aportes? No hay nada de eso. Vuelvo a decir, rechazo categóricamente todo lo que se imputa. Que sean las investigaciones las que determinen ello y en función a ello, en su momento, voy a ejercer la defensa de mi honor, porque no voy a permitir que cualquier persona venga, un día antes de un proceso electoral, a decir ‘oye, después de dos años, coincidentemente tuve la iluminación de decir cosas’ y que no son ciertas", acotó.