Jerí dice que cuestionamientos en su contra son "maniobras" para "apoderarse de la Mesa Directiva" del Congreso

El pleno del Congreso eligió ayer a José Jerí (Somos Perú) como el nuevo presidente del Parlamento, en lo que será no solo el último año del actual periodo legislativo, sino también el del Congreso unicameral.

Tras su discurso al asumir el cargo, Jerí Oré dio breves declaraciones a la prensa, a propósito de los recientes cuestionamientos en su contra, debido a que el dominical Panorama anunció un reportaje que lo involucra "en un caso de pagos a cambio de incluir obras en la Comisión de Presupuesto" que el presidió entre el 2023 y 2024. El programa periodístico adelantó que hay una empresaria "que ha decidido contarlo todo".

Al respecto, el titular del Legislativo dijo que no conoce a dicha persona, rechazó la denuncia y cuestionó que haya salido a la luz en la víspera de la elección de la Mesa Directiva.

"Yo voy a decir lo siguiente respecto a la última denuncia pública: a mí me llama poderosamente la atención que, justamente, en un proceso electoral, una señora, después de casi dos años, que no conozco, no reconozco algún tipo de vínculo con ella, se presente a denunciar, en principio, por un programa dominical, y ante ello tiene que salir un día antes, incluso el mismo día. Me genera mucho la atención. En política, lamentablemente, no hay casualidades", sostuvo.

"Yo rechazo categóricamente todo lo que ella está denunciando y, finalmente, que sean las investigaciones formales las que determinen, que es lo que ella debió haber hecho formalmente", aseveró.

En esa línea, dijo que se someterá a las investigaciones, aunque consideró que este cuestionamiento en su contra es parte de una "maniobra" para "apoderarse de la Mesa Directiva".

"En principio, me voy a someter a las investigaciones que se generen producto de ello. Ya lo he dicho, no tengo ningún problema en enfrentar y demostrar que acá no hay nada de lo que se quiere hacer. Pero sí me sorprende, y eso quiero rechazar categóricamente, maniobras con intereses en presidir o querer buscar apoderarse de la Mesa Directiva del Congreso de la República", enfatizó.

"¿Aportes? No hay nada de eso. Vuelvo a decir, rechazo categóricamente todo lo que se imputa. Que sean las investigaciones las que determinen ello y en función a ello, en su momento, voy a ejercer la defensa de mi honor, porque no voy a permitir que cualquier persona venga, un día antes de un proceso electoral, a decir ‘oye, después de dos años, coincidentemente tuve la iluminación de decir cosas’ y que no son ciertas", acotó.

Sobre denuncia por presunta violación sexual: "Yo tengo la conciencia plenamente tranquila"

Asimismo, Jerí Oré se refirió a las investigaciones fiscales que afronta por los presuntos delitos de violación sexual -cuyos hechos habrían ocurrido en enero pasado- desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. En ese sentido, resaltó que las dos últimas se presentaron "en el momento" en que decidió postular a la Mesa Directiva y que, sobre la primera, tiene "la conciencia plenamente tranquila".

"Las denuncias que han hecho se han presentado en el momento en que decidí postular en la Mesa Directiva y en el día de la elección de la Mesa Directiva o un día antes. Entonces, en política nada es casualidad. Es una campaña que estuvo orientada siempre a desprestigiarme, a desprestigiar a un posible candidato", indicó.

"Lo primero [sobre el caso de presunto abuso sexual], está en proceso de investigación. Vuelvo a decir […], yo tengo la conciencia plenamente tranquila, como siempre se los he dicho. Yo tengo los elementos suficientes, producto del avance de la investigación, que me dejan sumamente tranquilo, y por la naturaleza de la investigación, que es reservada, yo no puedo anunciar con documentos los resultados que yo conozco y que algunas personas también conocen", refirió.

Por otro lado, el presidente del Congreso indicó que, durante su gestión, no se permitirá "excusas" para que ministros de Estado y otros altos funcionarios dejen de asistir a las citaciones en las comisiones parlamentarias. También indicó que se hará "un estudio profundo de los cambios" que se hará en el personal del Legislativo.

"El Congreso de la República tiene que cumplir su rol constitucional. Su rol constitucional es ejercer control político. No vamos a descansar en hacer que ese control político se cumpla. No puede haber ninguna falta de respeto a la institución, al Parlamento. No puede ser y no voy a permitirlo. Si tienen que asistir a una comisión, no hay excusas. Tienen que asistir los ministros o cualquier funcionario a las comisiones. He dicho bien claro, vamos a respetar el fuero parlamentario", remarcó.

"Vamos a hacer un estudio profundo de los cambios que tenemos que hacer en el Parlamento. Es el último año de un periodo unicameral, y si queremos comenzar y que la ciudadanía vuelva a confiar justamente en el Congreso de la República, tenemos que cambiar varias prácticas. Vamos a hacer los ajustes necesarios. Hoy inicia un proceso nuevo para el Congreso y yo voy a decirles con total claridad: mi voluntad plena y mi determinación para cambiar la imagen del Congreso. Y yo tengo mayor obligación porque esta decisión que finalmente tomé y que hoy me ha llevado, gracias a Dios y a la confianza de los congresistas, a ser presidente del Congreso es más responsabilidad de cumplir lo que he dicho", agregó.

Finalmente, Jerí Oré acusó que ha "sufrido maniobras políticas" que buscan "atacar su imagen".

"Yo me someto a cualquier investigación, yo estoy con la conciencia tranquila. He sufrido maniobras políticas que intentan atacar mi imagen. Hoy estoy ya presente como presidente del Congreso de la República. Tengo que responder ante la ciudadanía y tengo que garantizar que haya un Parlamento independiente, que funcione, que sea útil para la población. Eso es lo que hoy voy a decirles", culminó.