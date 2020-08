"Es absurdo afirmar que no se pagaron todos los aportes de AFP y ONP en las empresas donde tuve participación", dijo José Luna Morales vía Twitter. | Fuente: Andina

Un informe periodístico denunció que cinco empresas vinculadas al congresista de Podemos Perú (PP), José Luna Morales, no depositaron los aportes a las AFP y ONP de sus trabajadores.



Según el dominical Cuarto Poder, son compañías en las que el parlamentario, según su propia declaración y registro, ocupó el cargo de gerente general. Por ejemplo, la Universidad Privada Telesup tiene una deuda por aportes de AFP de S/ 27,039. La segunda empresa tiene el nombre de Sociedad Nacional de Telemática, Ciencias y Tecnología Asociados SAC, que adeuda S/ 21,261 por el mismo concepto.



En tercer lugar, está Telesup EIRL, del que fue gerente entre septiembre y diciembre del 2019, con una suma impaga a las Administradoras de Fondos de Pensiones de S/ 20 356. También en la lista se encuentra la razón social Intur Perú EIRL, que no depositó S/ 9 611 soles. Todas ellas se suman a la conocida Escuela Internacional de Posgrado SAC, que aún adeuda 10 510 soles.



"Las deudas son existentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Las deudas son existentes y las razones por las que no se hayan pagado tienen diez mil explicaciones. Desde la omisión funcional, administrativa de algún órgano subgerencial, administrativo. Pero esas son decisiones que se quedan en el ámbito social y mercantil, que tienen que responderse desde el punto de vista societario y mercantil. No político, en absoluto", dijo Miguel Pérez Arroyo, el abogado de José Luna Morales.



Además de las deudas por AFP, las empresas deben dinero al Estado por concepto de ONP, EsSalud y al tesoro público. Entre 2011 y 2018, la compañía Sociedad Nacional de Telemática ha generado una deuda en cobranza coactiva de S/ 1 486 soles por aportes no pagados de ONP; S/ 6,099 a EsSalud; y otros S/ 370 989 al tesoro.



Mientras que la Escuela Internacional de Posgrado ha acumulado una deuda coactiva de S/ 5 121 soles a la ONP, S/ 4 654 a EsSalud y otros S/ 10 134 al tesoro público. Por su parte, la Universidad Ciencias de la Salud, fundada en Arequipa, ha generado una deuda coactiva de S/ 515 soles a la ONP, S/ 3 703 a EsSalud y S/ 468 soles al tesoro.

Este domingo, vía Twitter, José Luna Morales amenazó con interpelar y censurar a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, si no responde sobre la devolución de aportes a la ONP en su exposición de este martes 11 de agosto. "Si la ministra María Antonieta Alva insiste en decirle a 4.7 millones de peruanos que su dinero no existe, exigiré su interpelación y censura", glosó.

De igual forma, tras la denuncia periodística, José Luna Morales la calificó como un "ataque" y aseguró que no lo amilanarán. "Sabía que enfrentarme al sistema financiero no sería fácil", dijo en la red social.