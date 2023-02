Williams señaló que la Mesa Directiva no puede "ordenar" que se vote en un sentido determinado el adelanto de elecciones | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se pronunció hoy, lunes, respecto a la decisión que se tomó en el último Pleno de reabrir el debate del adelanto de elecciones generales y sobre la reconsideración que presentó el parlamentario Jorge Montoya para que se volviera a votar la propuesta de dicha reapertura.

Al respecto, el presidente del Congreso señaló que esa reconsideración no se votó el viernes pasado porque los parlamentarios debían tener "tiempo" para "meditar con calma" su decisión sobre el tema.

"No se votó la reconsideración porque considero que es necesario que haya un tiempo de meditación, que los congresistas piensen bien en el asunto, y que no nos apresuremos con un proyecto al 2023, al 2024 o al 2026. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas", refirió.

Como se sabe, con la reconsideración presentada por el parlamentario de Renovación Popular, el tema del adelanto de elecciones generales no podrá ser visto en la Comisión de Constitución hasta que se vuelva a votar su reapertura en la próxima sesión del Pleno.

"Creo no hay problema si vemos el tema en una semana, pero con más calma”, sostuvo el presidente del Parlamento sobre ello.

"Adelanto de elecciones puede verse hasta julio"

Asimismo, el presidente del Legislativo señaló que "hasta julio" próximo habrá tiempo para ver un nuevo dictamen sobre dichos comicios.

"De aquí a julio, se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19 (de febrero), sino a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen y se puede ver el adelanto de elecciones", resaltó.

En ese sentido, resaltó que el adelanto de elecciones generales al 2023 no es algo que esté relacionado con el inicio de la próximo legislatura ordinaria, sino con el consenso al que puedan llegar los parlamentarios. Además resaltó que la Mesa Directiva no podía "ordenar" que la votación de un dictamen de esa naturaleza sea votado en un determinado sentido.

“El que sea o no en el 2023, no tiene que ver nada con la legislatura, porque si no quieren que sea el 2023, tampoco va a ser en marzo que comienza la segunda legislatura. Eso va a depender del ánimo y de la voluntad de los congresistas (...), cada uno tiene sus razones. No llegan a consenso porque son políticos, porque no se ponen de acuerdo", subrayó.

"La Mesa Directiva no puede ordenar que hagan algo de tal forma, depende de sus bancadas, sus partidos y lo que piense cada uno", agregó.

"La reconsideración congela el adelanto de elecciones"

Consultado sobre los efectos que tiene la reconsideración presentada por Jorge Montoya, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que "congela" el tema de adelanto de elecciones hasta que se vuelva a votar en el Pleno.

"No se puede discutir nada porque ha quedado una reconsideración (...) Se levanta el veto y el parlamentario Montoya presenta una reconsideración y queda congelado todo. Lo ha reconocido el presidente de la Comisión de Constitución, todo queda congelado hasta marzo que inicia la siguiente legislatura y se votará esa reconsideración", señaló.

En ese sentido, explicó cuál sería el procedimiento para que se vuelva a votar una propuesta de adelanto de comicios en la siguiente legislatura ordinaria.

"Primer paso, la reconsideración del señor Montoya en el Pleno. Segundo, que la Comisión de Constitución construya un dictamen, lo debata y lo apruebe. Tercero, el dictamen se publica en la pagina web del Congreso y sube al Pleno. En el Pleno se debate y se aprueba con un mínimo de 66 votos. Si no se llega a una segunda votación en una siguiente legislatura, de frente de ir al referéndum", explicó.

En esa línea, consideró que la mejor opción para que se apruebe un adelanto de elecciones sería a través de un referéndum.

"Apenas termina la votación de los 66 votos, los congresistas pueden obviar ir a la segunda legislatura o, a partir de julio que inicia la siguiente legislatura, se puede convocar al referéndum. Pero realizarlo sería 5 meses después, aunque los organismos electorales han dicho que se pueden reducir los plazos, porque es una decisión excepcional que requeriría una respuesta excepcional", indicó.

Asimismo, señaló que, con ese panorama, las elecciones generales se realizarían en abril del 2024, siempre y cuando haya "voluntad política" de los congresistas.