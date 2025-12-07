Avanza País confirmó a José Williams como su candidato presidencial para las elecciones del 2026

La agrupación dio este anuncio en sus redes sociales luego de que Phillip Butters anunciara su renuncia como militante y precandidato a la Presidencia de la República.

El Congreso Nacional del partido Avanza País informó este domingo que el actual congresista José Williams será el candidato presidencial de dicha agrupación para las Elecciones Generales 2026.

La designación de Williams se dio solo dos días después de la renuncia irrevocable que presentó Phillip Butters al partido. Hasta entonces,

el comunicador era precandidato y principal apuesta de esta tienda política para los comicios del próximo año.

Williams Zapata, de 74 años y ex general de división del Ejército, fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2007 y participó en el rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón en 1997. Además ha sido presidente del Congreso en setiembre del 2022.

Aldo Borrero, presidente de la agrupación, lamentó la salida de Butters, pero aseguró que el partido podrá componer sus cuadros con miras a las Elecciones Generales ya sin la presencia del comunicador.



"Es una lástima que la incursión del señor Butters en política no haya cuajado. Lo considero un amigo y espero que su proyecto personal prospere y le vaya bien, pero Avanza País... su salida significa una capacidad de composición de nuestros cuadros y para encarar la elección del 2026", expresó para RPP.