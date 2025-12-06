¿Renuncia de Phillip Butters afectará las elecciones primarias de Avanza País? Esto dijo la ONPE

Phillip Butters anunció este viernes su renuncia a su militancia en Avanza País. | Fuente: RPP

Este viernes, Phillip Butters anunció su renuncia a su militancia en Avanza País, agrupación política que lo postulaba como precandidato presidencial para las Elecciones Generales 2026. El conductor de televisión señaló que su decisión se debió a “motivos políticos y personales”.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Pablo Hartill, vocero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), indicó que la renuncia de Butters a Avanza País no afectará a la agrupación en su votación de elecciones primarias por delegados que se realizará este domingo, 7 de diciembre.

“Ellos ya han presentado una lista de quién es el presidente, quién va a primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, pero esa misma fórmula también tiene accesitarios, tiene reemplazantes. Entonces, técnicamente, para nosotros lo que mañana se va a elegir es la fórmula. Tú estás votando por la fórmula 1, no estás votando por cada persona”, señaló.

Sin embargo, Hartill precisó que los reemplazantes cuando inscriban su candidatura presidencial deberán ser elegidos del grupo de “accesitarios que han puesto en su fórmula” y “no podría entrar” una persona externa.

“Esa evaluación la van a tener que hacer cuando ellos inscriban la candidatura. Recuerden que mañana lo que se está eligiendo es quiénes son las candidaturas, pero todavía eso no implica que va a ser la inscripción, porque la validez de eso la van a tener que hacer cuando ya presenten esto, hasta el 23 de diciembre en el Jurado Electoral”, aseveró.

En esa misma línea, Hartill estima que su institución contará con los resultados de las elecciones primarias mañana mismo y anunció que estos serán publicados en la página web de la ONPE.

Denuncias de fraude en Acción Popular

Hartill también se refirió a las denuncias de fraude de Julio Chávez de Acción Popular contra Alfredo Barnechea. Sobre ello, consideró que estas se tratan de "disputas internas" del partido. Además, precisó que el rol de la ONPE se limita solo a organizar la elección de candidaturas.

“Creo que es una disputa más interna. Lo que a nosotros se nos ha informado y la carta que nos han hecho llegar, básicamente la respuesta que ONPE ha dado, es que hay un tema en la elección de delegados. Pero hay que recordar que ONPE organiza las elecciones en las que se eligen candidaturas. La elección del domingo 30, en la que la organización política eligió a sus delegados, era netamente función del organismo electoral central de la organización política. El cómo se eligieron a esos delegados, ellos tienen que hacer el acuerdo a sus estatutos y a la ley”, concluyó.