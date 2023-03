El presidente del Congreso, José Williams, anunció este jueves que la Comisión de Ética tomará acción “con certeza” respecto del caso del congresista José Balcázar de Perú Bicentenario, quien fue captado presuntamente bebiendo alcohol durante un viaje a la región Lambayeque por semana de representación.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva fue consultado sobre una grabación realizada por un medio local en la que se aprecia al legislador junto a otra persona que bebe una cerveza. Sin embargo, Williams dijo no haber visto el registro, pero dijo que el parlamentario en cuestión deberá responder y que la Comisión de Ética atendería el caso.

“No lo he visto. No podría darle información porque no lo he visto, pero seguramente va a tener que hacer algún descargo y con certeza la Comisión de Ética de oficio va a tomar acción”, manifestó el también parlamentario de Avanza País.

Viaje de Semana de Representación

El congresista de Perú Bicentenario, José Balcázar, fue captado por un medio local presuntamente bebiendo licor en una calle del distrito de Íllimo, región Lambayeque durante un viaje realizado por la Semana de Representación parlamentaria.

En la grabación se aprecia al legislador junto a un hombre que tiene un vaso con cerveza y junto a ellos una mesa con una botella de ese licor y un vaso vacío.

El parlamentario no tiene ningún vaso en sus manos y cuando fue consultado sobre el hecho por un reportero del medio local Radio B solo atinó a decir que lo que bebía era gaseosa.

Caso Henry Rebaza

Este incidente se da luego de que el último lunes, Henry Rebaza, entonces viceministro de Prestaciones Públicas del Ministerio de Salud fuera expulsado por un grupo de manifestantes de un restaurant en Ayacucho, donde habría estado bebiendo alcohol. Ante esta situación, dicha cartera inició una investigación y en vísperas dieron por concluida su designación.

Al respecto, en declaraciones a RPP Noticias, Rebaza dijo que no consumió alcohol en dicho establecimiento y que la botella, que se aprecia en un video, fue servida por los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho. Sin embargo, luego dijo que realizó un brindis durante el almuerzo consumido en el local.

"Solo hice un brindis como un gesto de cortesía a ellos porque finalmente, cómo es la vida, ¿no? me pidieron hacer un brindis por la ministra que es ayacuchana (...) porque finalmente decían 'vamos a brindar por nuestra ministra que es ayacuchana y porque están haciendo una buena gestión y no les iba a decir no", manifestó.