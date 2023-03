Gutiérrez Ticse discrepa de pronunciamiento del PJ y niega coacción a jueces por sentencia del TC

El magistrado dijo que el pronunciamiento del Poder Judicial no representa nada para la sentencia que emitida por el TC y que los jueces de dicho poder tienen que acatarla. | Fuente: RPP Noticias

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, expresó su rechazo este jueves al pronunciamiento emitido en vísperas por la Sala Plena de la Corte Suprema en el que la mayoría de los jueces supremos cuestionaron la sentencia que emitió el máximo intérprete de la Constitución a favor del Congreso.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Gutiérrez Ticse señaló que en el TC discrepan “de forma democrática” a lo expresado por los magistrados supremos del Poder Judicial; sin embargo, señaló que, de acuerdo con el modelo constitucional actual, los jueces tienen que acatar lo emitido por el TC.

Sobre sentencia del TC

Respecto de la sentencia, el magistrado indicó que la postura del TC es que hubo un freno de las competencias políticas del Congreso sobre los amparos planteados en su contra que fueron aceptados. A su criterio, esto podría derivar en la elección del presidente del Poder Judicial y del titular del Ministerio Público.

“Nosotros creemos que en este caso lo que ha habido es sistemáticamente un freno a las competencias políticas no justiciables del Parlamento y que nos llama la atención y preocupa, mañana más tarde podría plantearse un amparo contra la elección del presidente del Poder Judicial o contra la elección del fiscal de la Nación y eso también llamaría la atención de cómo un juez puede intervenir en actos que son propiamente políticos”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que, con su sentencia el Tribunal Constitucional esté coaccionando a los jueces del Poder Judicial, esto debido a que dicha decisión da cuenta a la Junta Nacional de Justicia sobre un supuesto comportamiento irregular por parte de jueces al momento de resolver amparos contra el Parlamento.

“Consideramos dentro del ejercicio de nuestras funciones, además, porque no hay un solo país en el cual no haya esferas políticas que no intervienen los, porque son actos políticos propiamente dichos y es una mentira del tamaño del Centro Cívico el decir que se está coactando a los jueces porque los jueces y lo dice la sentencia claramente pueden intervenir cuando hay afectación de los derechos fundamentales”, dijo.

Pronunciamiento del Poder Judicial

La Sala Plena de la Corte Suprema expresó su desacuerdo y preocupación ante la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) a favor del Congreso, respecto de la demanda de conflicto competencial sobre resoluciones judiciales.

Mediante un pronunciamiento acordado por mayoría, la Sala Plena se refirió a la sentencia emitida el pasado 23 de febrero de 2023, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo último.

“El Poder Judicial no puede estar de acuerdo con las razones aducidas por la aludida sentencia del Tribunal Constitucional. Más bien, expresa su preocupación por la concepción jurídica que asume y resalta los graves efectos que puede tener para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia judicial”, señalaron.