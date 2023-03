Henry Rebaza afirmó que no se pueden tomar decisiones como su destitución "en base a imágenes o Twitter", por lo que recomendó acudir a los órganos jurisdiccionales para una investigación sobre el caso. | Fuente: RPP

El exviceministro de Salud, Henry Rebaza, señaló este jueves que no consumió alcohol en un restaurante tras una actividad oficial en la región de Ayacucho. Esto luego que dieron por concluida su designación en el cargo de Prestaciones y Aseguramiento.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Henry Rebaza realizó sus descargos tras un video donde se ve cómo un grupo de personas lo expulsa junto a sus acompañantes de un restaurante de Ayacucho tras supuestamente haberlos encontrado tomando licor en horas de trabajo.

"Yo no bebí alcohol, la botella la sirvieron los funcionarios del Gobierno Regional (de Ayacucho), fueron funcionarios del Gobierno Regional quienes en camino al aeropuerto y con la seguridad se desviaron para almorzar, fue la hora del almuerzo, ahí está en el documento a qué hora ha sido. No ha sido en horario de trabajo, ha sido en un horario en el que todos almuerzas en el país", manifestó.

Henry Rebaza afirmó que no se pueden tomar decisiones como su destitución "en base a imágenes o Twitter", por lo que recomendó acudir a los órganos jurisdiccionales para una investigación sobre el caso.

"Llega esta turba violenta que me ha hecho seguimiento desde el día domingo a las 4 de la tarde que llegué al aeropuerto de Ayacucho. Ese día llegué y me hospedé en el hotel de Ayacucho, hice un trabajo en el Hospital Regional hasta las 10 de la noche. En la madrugada, 4 de la mañana, seguridad del Estado me llamó y me alertó y me cambiaron de hotel porque sabían que una turba estaba llegando al hotel. He estado resguardado hasta las 8 de la mañana donde me comunican que sí podía ir a cumplir esta tarea de hacer el lanzamiento oficial del Año Escolar en Ayacucho, en la institución educativa Mariano Cáceres (...) he estado hasta las 9.30 de la mañana y cuando recorríamos los stand me sacaron apresuradamente del colegio diciéndome que los manifestantes acudían al colegio", relató.

"Un brindis por la ministra"

En relación a video donde se observa una botella de vino debajo de su mesa en el restaurante ayacuchano, Henry Rebaza explicó que esto se debe a que los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho pidieron hacer un brindis en medio del almuerzo.

"Solo hice un brindis como un gesto de cortesía a ellos porque finalmente, cómo es la vida, ¿no? me pidieron hacer un brindis por la ministra que es ayacuchana (...) porque finalmente decían 'vamos a brindar por nuestra ministra que es ayacuchana y porque están haciendo una buena gestión y no les iba a decir no", manifestó.

Henry Rebaza aclaró que interpuso su denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte en el Cercado de Lima y pasó por un peritaje médico legal. Además, el exfuncionario admitió que ocho horas después se sometió a un dosaje etílico, que salió negativo, en la sede policial de Aramburú.

"Solo he trabajado, solo he cumplido tareas, y eso es lo lamentable que en nuestro país solo se estén fijando en estos hechos que son de cordialidad en una hora que todos almuerzan y no vean el otro lado, el otro lado de la violencia, donde me han agredido (...) me han censurado, he presentado todas mis pruebas, considero que esto es injusto para mi trayectoria y para mi compromiso", expresó.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El Dr. César Munayco - Director general del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (cdc) del minsa informó que hasta el momento hay 91 fallecidos de diferentes regiones, por accidentes de tránsito, descargas eléctricas, y por caídas de techos, paredes, también por problemas de deslizamiento del río.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter