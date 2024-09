Juan Carlos Lizarzaburu señaló que Pleno verá el próximo miércoles su sanción por comentario sexista contra Patricia Juárez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Lizarzaburu, parlamentario de Alianza para el Progreso, indicó este miércoles que el Pleno del Congreso revisará el próximo 18 de setiembre el informe de sanción de 120 días de suspensión que aprobó la Comisión de Ética por realizar un comentario sexista sobre la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular).

En declaraciones a RPP, el legislador indicó que él solicitó en marzo a Oficialía Mayor del Congreso que su caso sea visto de manera inmediata y que hizo lo propio en mayo con los voceros de todas las bancadas. Sin embargo, recién se ha programado en el Pleno del Congreso.

“Eso está programado para el día 18. Ahora que usted pregunta eso quiero aprovechar para decir que he remitido oficios a la Oficialía Mayor en marzo a todos los voceros de todas las bancadas en mayo, para que mi caso sea tratado de manera inmediata. Cinco meses después de mi primer comunicado me han citado”, indicó.

En esa línea, el parlamentario señaló que había llegado recién de viaje y que le alegraba que el tema pueda ser tratado a prontitud. Asimismo, dijo que solicitó que sea visto en el pleno de este jueves; sin embargo, fue pasado para el próximo 17.

Postura de Patricia Juárez

El último lunes, el parlamentario Alejandro Soto señaló que solicitará al Pleno del Congreso que el caso de Lizarzaburu sea devuelto a la Comisión de Ética, pues consideró que una sanción de 120 días de suspensión por ese hecho era “desproporcionada en comparación con las penas impuestas a otros congresistas por infracciones más graves”.

Al respecto, Patricia Juárez, segunda vicepresidenta del Congreso, calificó de desatinado el comentario de Alejandro Soto y señaló que Lizarzaburu merece una sanción por parte del Congreso, pues lo que hizo es un agravio no solo contra ella, sino contra todas las mujeres.

“Creo que ha sido un comentario desatinado del expresidente del Congreso en el sentido de pretender que retorne a la Comisión para que se ventile el caso, o sea yo he levantado la voz y no solamente en mi nombre porque en su momento me he sentido absolutamente agraviada con las declaraciones del congresista Lizarzaburu, sino también porque eso significa un agravio para todas las mujeres”, dijo en Nunca es tarde de RPP.

“Comentarios de esa naturaleza creo que no deben volver a repetirse y creo que las personas, como en este caso, que cometen este tipo de hechos merecen una sanción y esa sanción se tiene que dar y tiene que darla el Congreso de la República en lo que corresponda y lo que toque”, añadió.