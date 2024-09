Patricia Juárez sobre ley de crimen organizado: "¿Cómo la vamos a derogar si no hay ningún proyecto?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, negó que el Congreso vaya a revisar la ley de crimen organizado, pese a que el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, no descartó la derogación de esta norma.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, la legisladora fujimorista indicó que este viernes recibirán a especialistas para analizar temas de seguridad ciudadana y que entonces se podría analizar la norma. Sin embargo, dejó claro que no hay ningún pedido para derogar esta ley.

“El viernes vamos a tener la presencia de numerosos especialistas en los temas que tienen que ver en materia de seguridad ciudadana y vamos a analizar. Una cosa es que recibamos opiniones y otra cosa es que revisemos las leyes, revisar las leyes implica que algún congresista o alguien que tenga iniciativa legislativa presente un proyecto de ley y pretenda o proponga modificar esa norma o derogarla”, dijo.

“Se requiere que la norma entre en vigencia y luego después de eso puede pretender modificarla, no hay ningún problema, ese es un derecho que tiene quien tenga iniciativa legislativa, pero otra cosa es que dicen que la vamos a derogar, pero cómo la vamos a derogar si no hay ningún proyecto de ley”, añadió.

Críticó al Ministerio Público y Poder Judicial

Asimismo, expresó su rechazo a los pronunciamientos del Ministerio Público contra esta norma y dijo que los fiscales no pueden oponerse a aplicarla, pues ello sería generar inestabilidad. Mencionó también que desde el Poder Judicial se ha utilizado el control difuso para inaplicar normas que son de cumplimiento obligatorio.

“Vivimos en un estado de derecho y si nosotros no estamos de acuerdo como poder del Estado, que podría ocurrir de repente con el Poder Judicial, tienen los mecanismos para generar una acción ante el Tribunal Constitucional”, indicó.

Juárez también manifestó que esta norma lo que ha hecho es definir exactamente lo que significa una organización criminal, al momento de establecer, por ejemplo, la procedencia ilegal del dinero que ostente un grupo que pueda ser investigado bajo esa figura.

Explicó también que se ha dejado ello en claro porque, a su criterio, Fiscalía ha cometido excesos en algunos casos, como el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Salhuana no descartó derogación de norma

En vísperas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo que la Ley de crimen organizado sería evaluada y no descartó que pueda ser derogada. Ello luego de que se conociera que no se pudo realizar una diligencia de allanamiento e incautación en un operativo que pretendía dar con una presunta banda de delincuentes que robaban vehículos, pues no llegó a tiempo personal de la defensa pública.

"No somos infalibles (...). Precisamente este viernes a las 9 horas, aquí en la Sala Grau, vamos a sostener una reunión con todas las instituciones y las personalidades vinculadas al tema de seguridad ciudadana. Y dentro de ella, obviamente, vamos a evaluar la norma legal al que usted hace referencia", señaló.