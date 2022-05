Exministro de Transportes declara ante la Comisión de Fiscalización | Fuente: RPP Noticias

El exministro de Transportes Juan Silva negó haber tenido reuniones personales con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y aclaró que solo coincidieron en algunas sesiones del Consejo de Ministros. También negó haberse reunido con el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva, para coordinar cargos públicos.

"No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas", indicó.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los presuntos hechos ilícitos relacionados a funcionarios públicos, Silva desacreditó un reciente audio, supuestamente entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, en el que se menciona que habría entregado 1 millón de dólares al presidente.

El extitular del MTC recordó que cuando ocurrió esta conversación entre ambos personajes, el 25 de julio del año pasado, "ni siquiera había soñado ser ministro", ya que recién fue convocado para asumir este puesto el 28 de julio. Agregó que las personas involucradas en el audio "deben probar" sus afirmaciones.



El exministro también negó conocer a la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, tal como ella misma lo ha declarado en anteriores oportunidades en las que denunció la existencia de una presunta organización criminal al interior del Ministerio de Transportes.

"Yo he tenido la ocasión de mandarle cartas notariales para que ella pueda demostrarme los indicios o las pruebas de las cuales habla. Le hemos dado 72 horas, pero ya han pasado varios días y no ha cumplido", dijo sobre la presunta existencia de una organización criminal en el Ministerio de Transportes revelada por la empresaria.

Silva señaló que Karelim López "es una persona que conoce el MTC", ya que, según recordó, entre 2010 y 2020 visitó en 19 oportunidades al viceministerio de este sector, a Fabiola Pasapera Trujillo, por entonces coordinadora general del equipo de trabajo encargado de la Reconstrucción con Cambios, cinco veces a los jefes de Gabinete, entre otros.

"Ella conoce y me imagino que desde antes, desde el 2010, puede venir una organización criminal, la cual yo desconozco. También ha tenido (Karelim López) un título (profesional) falso porque el abogado ha ido a constatar a la Sunedu y con este título ella ha tenido órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes (en el 2010)", apuntó.

"La señora conoce el MTC porque desde el 2010 se ha paseado por diferentes instancias y con funcionarios de alto nivel, entonces, posiblemente, ella conoce el Ministerio, y sabiendo que hay tanta irregularidad, lo que ha querido es ingresar o llegar al Gobierno, pero conmigo no ha podido porque no se ha reunido en ninguna oportunidad", reiteró.



Relación entre exdirector de Provías y Zamir Villaverde

En otro momento, el exministro negó haber ordenado el 20 de setiembre del año pasado a José Luis Cortegana Sánchez, quien fue director ejecutivo de Provías Nacional del 16 al 28 de setiembre de 2021, que hablara con Zamir Villaverde, tal como lo reveló el exdirector ejecutivo a la Fiscalía de Lavado de Activos en una declaración testimonial.

"Pienso que está resentido porque duró algo de dos semanas (en el cargo) y precisamente duró poco porque no era la persona de confianza que se buscaba, lo trajo la viceministra y ella insistió en que se firme la resolución porque posiblemente era gente de confianza de ella, pero no permaneció mucho tiempo y posiblemente se sienta resentido", indicó.

"Los motivos él (José Luis Cortegana Sánchez) los sabrá expresar, pero lo que sí está claro es que él no se ha reunido y yo no le he presentado al personaje que él dice (Zamir Villaverde) porque esa reunión no ha existido en mi oficina y eso está claro. Esa es su versión y tendrá que probar ese tipo de versiones que él dice", agregó.

