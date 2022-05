Fiscalía solicita impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva

El exministro en problemas | Fuente: Andina

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó este miércoles al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 36 meses para el exministro de Transportes, Juan Silva, investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

La misma medida, pero por 9 meses, fue solicitada para los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos ellos mencionados por Karelim López como 'Los Niños' e investigados por tráfico de influencias agravado.

Tanto el exministro Juan Silva y los congresistas de Acción Popular están involucrados en el caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra también al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien hoy está en la clandestinidad. Además se encuentran en la misma situación Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

La tesis de la Fiscalía se presume que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”. Esto debido a las revelaciones de Karelim López, quien se encuentra como colaboradora eficaz.

Fiscalía inició investigación preliminar contra Juan Silva

La tesis de la Fiscalía es que el exministro Juan Silva habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros.

"Los actos ilícitos que se le imputan al exministro Juan Silva se habrían realizado en el contexto de la ejecución del plan delictivo de la organización criminal a la que se habría integrado desde el 2021, cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, designando a funcionarios públicos en Provías Descentralizado, a efectos de contar con personas de su confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas", se lee en el comunicado del Ministerio Público.



Juan Silva negó haber entregado dinero a Pedro Castillo

Juan Silva se pronunció ante las acusaciones en su contra y negó haber tenido reuniones personales con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y aclaró que solo coincidieron en algunas sesiones del Consejo de Ministros. También descartó haberse reunido con el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva, para coordinar cargos públicos.

"No, porque yo no designo cargos. Mi función es (era) designar al director ejecutivo, en este caso, pero también ellos vienen propuestos por los viceministros. Yo directamente no participo, ahí está la oficina de Recursos Humanos que también pasa por el visto bueno jurídico. Nosotros firmamos las resoluciones que ya están evaluadas", indicó ante la Comisión de Fiscalización.

Silva también minimizó un reciente audio, supuestamente entre Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, en el que se menciona que habría entregado 1 millón de dólares al presidente.