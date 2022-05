Revelan presunto audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco | Fuente: f

El empresario Zamir Villaverde habría expresado al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco su deseo de que logre colocar como viceministro a una persona identificada como 'Alessandrito', aunque no se especificó el sector, según un audio difundido por Willax.

"Créeme que para mí lo más importante es que tu agarres ese cargo de ahí (como secretario general de Palacio) y que se logre poner a este vice (viceministro) de acá. ¿Oe, a 'Alesandrito' sí lo puedes poner, Brunito?", habría señalado Villaverde.

En la grabación, que data del 25 de julio del año pasado, Bruno Pacheco responde que "lo voy a llevar arriba para meterlo", aunque aclara que esto depende del ministro.

En otro momento, Zamir Villaverde le habría consultado a Bruno Pacheco si él, Vladimir Meza y Silvia Barrera podrían asistir a saludar a Pedro Castillo en día de su juramentación (28 de julio). En respuesta, Pacheco le habría explicado que por la cantidad de invitados no sería posible hacerlo en el Congreso, sino en un evento en el Centro de Convenciones de Lima.

"¿Y para el Centro de Convenciones, Bruno? ¿Tú crees que podamos entrar aunque sea con las rejustas Silvia, Vladi y yo? Como invitado, ¿tú creas que podamos? Los tres nomás. Yo voy a ir solo, si es que se puede", preguntó Villaverde, a quien Pacheco le explica que "el aforo está jodiendo".

En otra parte de la conversación, Zamir Villaverde cuenta a Bruno Pacheco que continuaba estudiando -tema que dejó de lado para dedicarse a sus empresas- ya que su intención era graduarse porque "titularte es la llave para el Estado".

"Quiero consolidarme, de repente en otro escenario. ¿Por qué no algún día ser ministro? Sé que lo puedo hacer bien. De poder hacerlo, lo voy a hacer bien, si tuviera ahorita el título. (...) No necesito, para ser viceministro no necesito. He leído ahí que dice cargo de confianza no necesitas el título", agrega.

"Es una prueba que la ley debe analizar"

El pasado lunes, Willax TV difundió un supuesto audio entre el investigado Zamir Villaverde y el hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco. Según el medio de comunicación, el clip data del 25 de julio de 2021.

En el audio, se registra una supuesta repartición de cargos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

"No, no escúchame mira. Otra cosa, que parece absurdo, pero tú sabes, yo en Transportes tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?", se escucha preguntar a quien presuntamente sería Villaverde a Pacheco,a lo que éste último responde: "¿vice, tan poco?".

"Yo, ahorita, al final a lo frío me quedaría en la Secretaría General porque voy a volar en un ministerio. Porque tú sales de un cargo, ya no puedes volver", se escucha agregar a quien supuestamente sería Bruno Pacheco.

Al respecto, Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, declaró a la prensa en relación con el presunto audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, difundido el último lunes por un medio de comunicación.

"Supongo que este audio es una prueba de convicción que la ley debe analizar, ya lo deben tener. Si es que viene de la Fiscalía, sí nos parece grave; o sea, el fiscal tiene que decir eso, el juez tendría que decir", señaló el parlamentario.

En ese sentido, señaló que "la investigación tiene que seguir adelante" y que el audio debería ser "material de investigación".

