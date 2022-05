El extitular del MTC niega también una amistad con Bruno Pacheco | Fuente: RPP

El exministro de Transportes, Juan Silva, rechazó este viernes las recientes informaciones de una supuesta fuga del país luego de que la Fiscalía solicitara 36 meses de impedimento de salida del país. El extitular del MTC recalcó que se encuentra trabajando en el Perú.

"Para nada. Más bien he salido a las 5:30 p. m. de la Fiscalía haciendo mi declaración y tratando de ejercer mi defensa. En ese evento yo vengo de firmar un acta de allanamiento y acepto las medidas restrictivas porque yo quiero que se aclare este tema y se encuentren a los culpables. Estoy en el Perú y tengo una cita para el día 2 con el Ministerio Público. Yo estoy en Lima trabajando, no tengo por qué irme no le debo nada a nadie, simplemente todo esto es mediático, una cuestión política", aseveró en exclusiva para "Todo se Sabe" de RPP.

Juan Silva también recalcó que no ha sido un aporte de Perú Libre en la campaña presidencial ni es amigo de Bruno Pacheco, exsecretario

general de Palacio de Gobierno. Tal como se reveló en un audio donde conversa Pacheco con Zamir Villaverde.

"Yo he hecho campaña junto con él (refiriéndose a Zamir Villaverde), pero con mi propio dinero. No pertenezco al partido político (Perú Libre). Ellos tendrán que demostrar lo que hablan, no me conocían verdaderamente y en esa época no sabía que iba a ser ministro.

Tuve conocimiento que asumiría la cartera el 28 (de julio) por la noche. Así que eso es falso", explicó Silva.





El exministro sostuvo Villaverde y Pacheco que no tienen ninguna prueba. Además, reiteró que no tiene ninguna cercanía con los dos hombres y la Fiscalía será quien continúe con las investigaciones.

Piden impedimento de salida del país para Silva

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 36 meses para el exministro de Transportes, Juan Silva, investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

La misma medida, pero por 9 meses, fue solicitada para los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos ellos mencionados por Karelim López como 'Los Niños' e investigados por tráfico de influencias agravado.

Tanto el exministro Juan Silva y los congresistas de Acción Popular están involucrados en el caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra también al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien hoy está en la clandestinidad. Además se encuentran en la misma situación Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.