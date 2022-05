Pedro Castillo | Fuente: Editora Peru

El abogado del presidente Pedro Castillo, José Palomino Manchego, señaló este viernes que el Jefe de Estado está dispuesto a ir a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Esto para responder a la denuncia de traición a la patria en su contra por sus declaraciones sobre dar una salida al mar a Bolivia.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias, el abogado insistió en precisar, como parte de los descargos presentados anteriormente, que "no hay traición a la patria, aquí no hay infracción constitucional". Además, calificó a la denuncia de un "refrito" que parece una "persecución".

"El presidente el día de hoy estuvo en Amazonas (...) sino hubiera asistido, pero ya tenía un programa con anterioridad antes que se le cite para el día de hoy. Si lo cita la subcomisión en una próxima ocasión el presidente decidirá si va o no va. ¿Y si usted me pregunta si yo le digo que vaya? Estoy absolutamente que él va a ir", dijo.

"No hay delito de opinión"

José Palomino recordó que el tema de traición a la patria fue materia en uno de los 20 puntos de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo y aclaró que las expresiones del mandatario en una entrevista el 2021 están dentro del marco constitucional porque "no hay delito de opinión".

"Yo creo que él está dispuesto a ir, pero quiero decir una vez más no hay delito de opinión, no nos engañemos. Y esas opiniones que ha dado no afectó el orden internacional, la política exterior, no afectó todo lo concerniente a lo que es dentro del marco del derecho internacional, el tema de la soberanía. ¿Dónde está el atentado contra la integridad nacional por parte del presidente de la República?¿De dónde ha salido ese esperpento político?", finalizó.



El último 28 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó investigar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria debido a sus declaraciones a la cadena CNN en Español de dar una salida al mar a Bolivia.

