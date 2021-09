Edwin Martínez señala que Pedro Castillo evalúa cambio de Julio Velarde al frente del BCR. | Fuente: Facebook Edwin Martínez

El congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, señaló este miércoles que el jefe de Estado, Pedro Castillo, está evaluando no ratificar a Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El legislador indicó que el mandatario se refirió a este tema durante una reunión con miembros de la bancada de la lampa llevada a cabo en vísperas.

"Nostros hemos estado en la reunión en la cual él (Pedro Castillo) hace algunas propuestas, dentro de las cuales estaba el cambio de algunos funcionarios en el sector público. Previo a ello había esbozado un tema del BCR y claramente dijo 'hay que cambiar al presidente del BCR' y el presidente del BCR es Julio Velarde, ¿no?", manifestó.

Según Martínez, el presidente Castillo "no explicó claramente" los motivos de este planteamiento, pero que "dejó entrever que ya se les había vencido el plazo y debía cambiarse (al directorio de la entidad)".

Acto seguido, el parlamentario le expresó al mandatario su desacuerdo: "Yo le dije al presidente 'en estos momentos le guste a usted o no le guste, nos guste a nosotros o no nos guste, la permanencia del señor Julio Velarde es muy necesaria en el directorio del BCR, por lo tanto no sería una acertada decisión".

Castillo no les dio una respuesta

Sin embargo, asegura, el presidente no tuvo una réplica clara. "No, el presidente Castillo es muy evasivo a respuestas claras, eso creo que todos nos hemos dado cuenta. Las respuestas del presidente son con movimientos, con gesticulaciones, pero no son claras y decisivas, y lo que queremos de nuestro presidente es que dé respuestas claras y precisas para ver cuál es la reacción que vamos a tener (en el Congreso) en el tema político y económico".

El parlamentario opinó esta reconsideración tendría cierto asidero pues "hasta ahora no se da" la confirmación de Julio Velarde al frente la institución.

"Debería llamarnos la atención el por qué hasta el momento no sea ha ratificado a Julio Velarde", dijo Martínez.