Karelim López: Me ratifico en que Pedro Castillo es el cabecilla de una red criminal y el que da las órdenes

La investigada empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público, ratificó que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, exministros, empresarios que habrían obtenido beneficios irregulares y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó.

"Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", añadió.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

Según relató, Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, se encontraba en una situación "delicada" por "seguir órdenes" de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

"Esto fue un compromiso del presidente con él en una reunión en la que yo estuve presente y tuvieron un altercado. Bruno Pacheco quería ejercer el derecho de su inocencia y le pedía que necesitaba su arraigo porque no sabía lo que iba a pasar legalmente por no contar la verdad, por no decir de quién había recibido órdenes y qué era lo que tenía que callar", indicó.

"El presidente le ofrecía que no le iba a pasar nada, que tenía el Congreso controlado, que no le iban a hacer absolutamente nada si seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, para poder mandar los mensajes. Bruno estaba siendo allanado ese día y en la noche estuvo coordinando cómo iba a ser su situación laboral", agregó.

Sobre este incidente, la aspirante a colabora eficaz relató que ese día el presidente Pedro Castillo la llamó por teléfono "en su desesperación por lo que estaba sucediendo en las oficinas de la secretaría general" cuando todavía era funcionario Bruno Pacheco. Recordó que el mandatario se encontraba "asustado" por lo que estaba ocurriendo adentro.



Visita a casa del pasaje Sarratea

En otro momento, relató que conoció al presidente Pedro Castillo en las visitas que realizaba a Bruno Pacheco para coordinar un evento por Navidad que se realizaría en Palacio de Gobierno. Agregó que la visita a la vivienda del pasaje Sarratea, donde despachaba el jefe de Estado, fue coordinada con el secretario de Palacio para recibir un documento.

Sobre su visita a la vivienda del pasaje Sarartea, la empresaria descartó haber conversado con el entonces ministro de Defensa Juan Carrasco Millones. Según su versión, el motivo de esta visita fue para hacerle el favor a "su amigo" Bruno Pacheco de recoger el documento con el cual se buscaría garantizar su arraigo laboral como asesor de este Ministerio.

"Eran los sobrinos quienes coordinaban con los ministros todo este tipo de cosas. Ellos eran los que tenían el poder, encomendados por el presidente, para poder solicitar este tipo de apoyos, encubrimientos (…) Yo nunca he pedido una cita con el mandatario, yo era amiga de Bruno Pacheco. Él, supuestamente, era la mano de confianza del presidente", indicó.

Karelim López bajo comparecencia con restricciones

El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones por 36 meses para la empresaria Karelim López como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Provías Descentralizado - Puente Tarata.

La medida fue adoptada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, quien acogió en parte el pedido presentado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a fin de garantizar la participación de la empresaria en la investigación preparatoria.

En su resolución, el magistrado dispuso que Karelim López cumpla con reglas de conducta como no acudir a las instalaciones de Provías o del Ministerio de Transportes, no comunicarse con sus coninvestigados o testigos del caso, además del pago de una caución de S/ 10 000.

Sin embargo, desestimó el extremo del requerimiento fiscal para que Karelim López no se ausente de su lugar de residencia sin autorización judicial y que se presente ante el juzgado el último día de cada mes, a fin de que justifique sus actividades.

Al respecto, el juez indicó que Fiscalía no presentó un dato objetivo que dé cuenta sobre el peligro de fuga de Karelim López y que, por el contrario, se verifica su sometimiento a la investigación fiscal. Además, resaltó que la empresaria a afronta un impedimento de salida del país de 8 meses.

